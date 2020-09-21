Росссии дают шанс уйти с Донбасса: что стоит за новым заявлением Фокина

Заместитель представителя украинской стороны в ТКГ Витольд Фокин в понедельник, 21 сентября, заявил о возможности формирования на оккупированных территориях Донбасса международного правительства на переходный период. Об этом "Телеграфу" сообщил эксперт-международник Игорь Соловей.

Фокин акцентировал внимание, что до проведения выборов нужно обеспечить безопасность в ОРДЛО.

"В качестве одного из средств, я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН и образовать временное международное правительство на этих территориях", - заявил представитель Киева в ТКГ.

Фокин подчеркнул готовность России к этому сценарию, однако отметил, что Кремль настаивает на размещении миротворцев на линии разграничения, в то время как Киев настоятельно выступает за взятие под контроль всей оккупированной террритории, в том числе неконтролируемого сейчас участка границы между Украиной и РФ.

"Надо такой же контингент разместить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории. В конце концов в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", - заявил переговорщик.

Что означает это заявление Витольда Фокина и каковы перспективы раскрываются для переговорного процесса?

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт-международник Игорь Соловей.

"Фокин делает успехи. Видимо он уже наглядно понял, что дела с русскими и их коллаборантами на Донбассе не будет. Это то, о чем им говорили все предыдущие годы. Но каждая власть наступает на свои грабли. По миротворческому компоненту - это идея не новая, ее продвигал еще прошлый президент Петр Порошенко. Над этим украинская власть работала совместно с международными партнерами в ООН", - рассказывает аналитик.

При этом эксперт добавил: "Конечно, этот сценарий более реальный, чем договариваться напрямую с россиянами. Хотя успешность тоже зависит от многих составляющих (и от согласия россиян в том числе)".

"Для вменяемой российской власти это способ уйти из Донбасса, сохранив лицо. Если не для Путина, то хотя бы для следующей власти, когда-либо", - резюмирует Игорь Соловей.