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Даже не прячутся: в сети показали, как боевики во время перемирия обустраивают новые позиции на Донбассе (Видео)

Даже не прячутся: в сети показали, как боевики во время перемирия обустраивают новые позиции на Донбассе (Видео)
Обновлено 15:30 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В близи Горловки в районе Зайцевого боевики продолжают обустраивать новые позиции, несмотря на перемирие. Было замечено шесть новых позиций на линии обороны. Об этом сообщили ссылаясь на видео украинских военнослужащих в Фейсбуке.

По состоянию на сегодня украинскими военными в близи Горловки в районе Зайцевого была замечена активность со стороны боевиков.

Оккупантами были вырыты и обустроены, за время перемирия на Донбассе, аж шесть новых позиция на передовой обороннои линии.

Добавим, что вражеские силы не боятся и копают даже в дневное время суток, не скрываются и стоят в полный рост.

Бойцами ВСУ в данном направлении также было зафиксировано значительный прирост личного состава и спецтехники со стороны противника.

Видео заснятое украинскими военнослужащими можно увидеть на Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что по словам Резникова, вопрос по поводу введения миротворческой миссии ООН на Донбассе отложили, но полностью с повестки дня не сняли, поскольку Украине нужна помощь.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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