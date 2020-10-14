Скачать
Среда, 14.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Как Зеленский, Порошенко, Ярош и другие поздравили украинцев с Днем защитника Украины
Как Зеленский, Порошенко, Ярош и другие поздравили украинцев с Днем защитника Украины
Какая-то шантрапа: Доктор Комаровский наехал на окружение Зеленского
Какая-то шантрапа: Доктор Комаровский наехал на окружение Зеленского
Шевченко превзошел своего предшественника в сборной Украины
Шевченко превзошел своего предшественника в сборной Украины
Приметы и что строго запрещено делать на Покров 14 октября
Приметы и что строго запрещено делать на Покров 14 октября

"Боже, какая красивая девушка": Леся Никитюк показала Дашу Астафьеву с неожиданной стороны (фото)

"Боже, какая красивая девушка": Леся Никитюк показала Дашу Астафьеву с неожиданной стороны (фото)
Обновлено 14:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинская телеведущая решила показать своим подписчикам, как на самом деле выглядит певица Даша Астафьева.

Леся Никитюк, которая ранее сообщила, что ставит свою карьеру на паузу, последнее время только и делает, что отдыхает. Ну и конечно же, делится отпускными снимками со своими подписчиками.

Сегодня, 14 октября, в своих сториз в Инстаграм девушка поделилась видео, что она снова куда-то летит, однако куда Леся не сообщила. Позже, леди Ле добавила еще пару видео, на которых засветилась ее звездная подруга - певица Даша Астафьева.

Стоит отметить, что Астафьева предстала без макияжа и в спортивном костюме оверсайз. 

"Боже, какая красивая девушка" - именно с такими словами Леся зашла в номер к Астафьевой. Судя по приветствию "бонжур" от певицы, можно предположить, что они сейчас во Франции.

Добавим, что образ Астафьевой кардинально отличается от тех, которые она публикует на своей страничке в Инстаграм (особенно пару последних обнаженных постов).

Ранее, "Телеграф" писал о том, что Леся Никитюк показала необычный наряд на фоне экзотических деревьев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Даша Астафьева, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно, где сейчас мэр Харькова Геннадий Кернес
02 В центре Киева случилась потасовка из-за гимна России (видео)
03 С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник
04 Чудо в Киеве: Украина впервые в истории обыграла Испанию (Видео)
05 Украина 1:0 Испания: хроника матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник
С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник
На Карпаты внезапно обрушился снежный шторм (видео)
На Карпаты внезапно обрушился снежный шторм (видео)
Военный скончался в больнице после самосожжения на Майдане
Военный скончался в больнице после самосожжения на Майдане
Владимир Остапчук показал подросшую дочь
Владимир Остапчук показал подросшую дочь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь