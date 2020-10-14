"Боже, какая красивая девушка": Леся Никитюк показала Дашу Астафьеву с неожиданной стороны (фото)

Украинская телеведущая решила показать своим подписчикам, как на самом деле выглядит певица Даша Астафьева.

Леся Никитюк, которая ранее сообщила, что ставит свою карьеру на паузу, последнее время только и делает, что отдыхает. Ну и конечно же, делится отпускными снимками со своими подписчиками.

Сегодня, 14 октября, в своих сториз в Инстаграм девушка поделилась видео, что она снова куда-то летит, однако куда Леся не сообщила. Позже, леди Ле добавила еще пару видео, на которых засветилась ее звездная подруга - певица Даша Астафьева.

Стоит отметить, что Астафьева предстала без макияжа и в спортивном костюме оверсайз.

"Боже, какая красивая девушка" - именно с такими словами Леся зашла в номер к Астафьевой. Судя по приветствию "бонжур" от певицы, можно предположить, что они сейчас во Франции.

Добавим, что образ Астафьевой кардинально отличается от тех, которые она публикует на своей страничке в Инстаграм (особенно пару последних обнаженных постов).

Ранее, "Телеграф" писал о том, что Леся Никитюк показала необычный наряд на фоне экзотических деревьев.