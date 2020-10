В полосатых штанах: длинноногая Никитюк позабавила сеть необычным образом (Фото)

Телеведущая Леся Никитюк опубликовала новые снимки, в которых показала необычный наряд на фоне экзотических деревьев.

Новые фотографии появились на официальной странице в Инстаграм украинской ведущей.

На них Леся Никитюк изображена в длинных и широких брюках, окрашенных в желтую полоску. Голову звезды украшает пляжная шляпа телесного цвета.

"My look of the day. Обожаю желтый, зеленый, синий и черный цвет, а какой любишь ты?" - спросила Никитюк своих подписчиков.

Фанатов Никитюк позабавил новый образ известной 32-летней ведущей: "Мы к вам приехали на час...", "Штанишки огонь!", "Прячься скорее в кусты, полосатый рейс наехал".

