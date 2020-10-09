Орешки что надо: Леся Никитюк похвасталась упругими ягодицами

Украинская телеведущая порадовала своих поклонников новыми откровенными снимками.

Новые фотографии с отдыха в Турции Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram.

На горячих снимках ведущая позирует в черном бикини и соломенной шляпке с черной ленточкой от дизайнера Русалана Багинского. "Наряд" отлично подчеркнул упругие ягодицы Леси, которые, судя по постановке в кадре, она и хотела показать.

Отметим, что на фото леди Ле предстала без макияжа, продемонстрировав свою натуральную красоту.

"Шерон Стоун. Молодые годы", - шутливо подписала снимки ведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 9 Окт 2020 в 2:43 PDT

Поклонники заценили пляжные фото телеведущей, отметив новый пост массой лайков и комментариев. За два часа с момента публикации снимки уже набрали более 85 тыс. "сердечек".

"Орешки что надо!", "Ого Леся!!! Какая красотка!", "Сочная бомбита", "Хороша", "Фигурка огонь", "Такую красоту грех не выложить", "Очень сексуальная", "Супер фигура. Так держать", - пишут восторженные поклонники.

Ранее "Телеграф" писал, что Леся Никитюк нарвалась на шквал критики за обнаженный снимок, сделанный на отдыхе в Карпатах.