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Илона Гвоздева родила сына и показала первое фото с малышом

Илона Гвоздева родила сына и показала первое фото с малышом
12:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram Илона Гвоздева
Участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все" и победительница шоу "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева стала мамой во второй раз. О радостном событии танцовщица сообщила на личной странице в Instagram.

32-летняя звезда призналась, что у них с мужем Иваном Хомячуком родился сын. Малыш появился на свет с ростом 52 см и весом 3 кг 40 грамм.

Поклонники тут же стали поздравлять звездную маму и желать маме и малышке крепкого здоровья.

 
 
 
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Спасибо @roddom_adonis за ВСЁ . Спасибо за жизнь,спасибо за сына. Хочу выразить огромную благодарность всему медицинскому персоналу роддома, низкий поклон Масло Дмитрию Николаевичу, который принимал , Марине Александровне за ведение и наблюдение , всему персоналу СПАСИБО за заботу,уход,улыбки вы все волшебные . Благодаря вам я запомнила этот момент исключительно в ярких красках, тёплых лучах света, с горящими глазами,слезами от счастья, улыбкой на лице. Девочки,если вы ещё не определились с роддомом, рекомендую обязательно посмотреть @roddom_adonis и вы не пожалеете #илонагвоздева #гвоздевабеременность #роддомадонис #роды #родыбезболи #сын #мамасына

Публикация от Илона Гвоздева Dancer (@ilonagvozdeva)

Ранее Илона обнародовала пол ребенка и имя, котрое собирается ему дать. Сына артистка собирается назвать Домиником.

Хореограф родила сына в одном из частных роддомов Киева. Знаменитость с мужем Иваном Хомячуком (владелец кейтеринговой компании) воспитывает четырехлетнюю дочь Рию.

 
 
 
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Семейный бюджет!!! Часто на интервью мне задают вопрос: -«Как в вашей семье распределяется бюджет,кто больше зарабатывает, кто на что тратит и так далее?» Что хочу сказать. В нашей семье бюджет общий,но при этом у каждого из нас есть свой бизнес,свои растраты и свои пожелания,на которые мы тратим личные средства и при этом не советуемся друг с другом. Поэтому у нас практически не бывает разногласий по поводу денег,а также у нас не стоит остро вопрос,кто сколько зарабатывает и кто должен содержать семью. Мы сами устанавливаем правила и следуем им,независимо от каких-либо социальных рамок и клише Как говориться есть бюджет НАШ и МОЙ Наш бюджет-это масштабные покупки, путешествия семьей , большие праздники, коммунальные платежи,бытовые расходы, обслуживание машин и все что касается дочери. Мы всегда с мужем обсуждаем это вместе и решаем куда и сколько готовы потратить! Бюджет каждого из нас-это наши личные потребности( салоны красоты,хобби, подарки,одежда,продукты, встречи с друзьями и так далее). При этом мы никогда друг друга не контролируем и не запрещаем тратить деньги на свои личные нужды! Такая система финансов работает в нашей семье с самого ее создания и нас это устраивает! Как вы в вашей семье ведёте бюджет?!Кто,по вашему мнению,должен содержать и обеспечивать семью? #илонагвоздева #бюджет #семья #счастье #family #деньги #love

Публикация от Илона Гвоздева Dancer (@ilonagvozdeva)

Напомним, вместе с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей шоу Танці з зірками в 2018 году. В 2019 Илона танцевала в паре с Владимиром Остапчуком.

Ранее, "Телеграф писал о том, что по результатам голосования во втором эфире проект "Танцы со звездами-2020" покинула пара Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой. Несмотря на яркий номер пара получила всего 29 баллов, и зрительских голосов ей не хватило, чтобы остаться в проекте.

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Танцы со звездами, Танцуют все, Илона Гвоздева.

Автор:

Телеграф
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