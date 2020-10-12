Илона Гвоздева родила сына и показала первое фото с малышом

Участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все" и победительница шоу "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева стала мамой во второй раз. О радостном событии танцовщица сообщила на личной странице в Instagram.

32-летняя звезда призналась, что у них с мужем Иваном Хомячуком родился сын. Малыш появился на свет с ростом 52 см и весом 3 кг 40 грамм.

Поклонники тут же стали поздравлять звездную маму и желать маме и малышке крепкого здоровья.

Ранее Илона обнародовала пол ребенка и имя, котрое собирается ему дать. Сына артистка собирается назвать Домиником.

Хореограф родила сына в одном из частных роддомов Киева. Знаменитость с мужем Иваном Хомячуком (владелец кейтеринговой компании) воспитывает четырехлетнюю дочь Рию.

Напомним, вместе с шоуменом Игорем Ласточкиным Гвоздева стала победительницей шоу Танці з зірками в 2018 году. В 2019 Илона танцевала в паре с Владимиром Остапчуком.

Ранее, "Телеграф писал о том, что по результатам голосования во втором эфире проект "Танцы со звездами-2020" покинула пара Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой. Несмотря на яркий номер пара получила всего 29 баллов, и зрительских голосов ей не хватило, чтобы остаться в проекте.