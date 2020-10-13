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Дурнев оценил фигуру Астафьевой в сексуальном боди

Дурнев оценил фигуру Астафьевой в сексуальном боди
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Экс-солистка группы NikitA порадовала фанатов очередным сексуальным снимком.

Даша Астафьева не стесняется демонстрировать свои формы в Инстаграм. Певица часто делиться со своими подписчиками кадрами из откровенных фотосессий. 13 октября не стало исключением.

35-летняя знаменитость опубликовала пикантный снимок, на котором продемонстрировала свои упругие ягодицы. 

Девушка предстала в черном обтягивающем боди с высоким воротником и открытой спиной. На шее у артистки красовалось массивное колье. Стоит отметить, что на новом снимке Даша - без макияжа.

Воспользовавшись "магией" коллажа, на снимке добавлено еще одно фото, благодаря которому отлично видно открытую спину певицы и ее подтянутые ягодицы.

 
 
 
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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

В комментариях подписчики засыпали знаменитость восторженными отзывами, отмечая ее прекрасную фигуру. Одним из первых поклонников, который оставил свой "отзыв", стал Алексей Дурнев. Украинский телеведущий и блогер "подарил" Даше несколько сердечек.

Также отметила новый пост Астафьевой и украинский фэшн-фотограф Соня Плакидюк, написав в комментарии - "Мой сладкий пилазок".

"Секси", "Все краше и краше", "Круто. Такого побольше", "Это же просто вааауууу", "Классная", "Красиво, сексуально, Грациозно)", "Вы прекрасны" - пишут фанаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о еще одной откровенной фотоссесии Даши Астафьевой, на которой девушка порадовала поклонников оголенной грудью.

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Даша Астафьева, Певица.

Автор:

Телеграф
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