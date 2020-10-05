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С голой грудью на диване: Даша Астафьева поделилась пикантными фото

С голой грудью на диване: Даша Астафьева поделилась пикантными фото
Обновлено 10:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Известная украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева снова удивила стильным и откровенным образом.

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева на своей официальной странице в Инстаграм порадовала подписчиков соблазнительными фотографиями с оголенной грудью.

"Йошкин кот", - именно таким комментарием описала украинская телеведущая Маша Ефросинина новую фотосессию непревзойденной Астафьевой.

Даша Астафьева

Артистка любит оголять грудь и будоражить воображение своих поклонников.

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"Что бы я сделала на месте наследницы человека, который вот-вот начнет управлять миром? Может, отобрала бы у него бразды правления? как знать...", - задается вопросом Даша Астафьева, сопровождая пост сексуальным снимком. На нем певица завораживает объектив камеры, обнажив голую грудь из-под серого пиджака.

 
 
 
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Поклонники оценили новый образ Даши множеством лайков и комментариями, полными восторга.

Новое фото настолько понравилось фанатам артистки, что набрало больше 13 тысяч лайков за 11 часов.

Напомним, на днях Даша Астафьева поразила сеть пикантной фотосессией.

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Даша Астафьева.

Автор:

Телеграф
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