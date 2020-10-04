Черный лебедь: Даша Астафьева поразила сеть чувственным фото

Даша Астафьева, которая является одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса, порадовала подписчиков откровенными фотографиями, которые появились на официальной странице в Инстаграме звезды.
35-летняя артистка не стесняется позировать без трусиков, а новый снимок в красном плаще сексуально продемонстрировал обнаженное тело Астафьевой, в частности стройные ноги.
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Также певица поделилась с поклонниками коротким роликом процесса съемок.
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На последнем фото Даша Астафьева сумела затмить голливудскую актрису Натали Портман, воплотившую роль героини в фильме "Черный лебедь".
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Поклонники артистки высоко оценили ее фото, отметив врожденную сексуальность артистки.
Как сообщалось ранее, актриса Даша Астафьева сыграет в новой комедии "Поцелуй на миллион".