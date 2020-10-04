Черный лебедь: Даша Астафьева поразила сеть чувственным фото

Известная украинская певица и актриса Дарья Астафьева в очередной раз предстала перед поклонниками в пикантном образе.

Даша Астафьева, которая является одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса, порадовала подписчиков откровенными фотографиями, которые появились на официальной странице в Инстаграме звезды.

35-летняя артистка не стесняется позировать без трусиков, а новый снимок в красном плаще сексуально продемонстрировал обнаженное тело Астафьевой, в частности стройные ноги.

View this post on Instagram A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on Oct 2, 2020 at 1:52am PDT

Также певица поделилась с поклонниками коротким роликом процесса съемок.

View this post on Instagram A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on Oct 2, 2020 at 3:33am PDT

На последнем фото Даша Астафьева сумела затмить голливудскую актрису Натали Портман, воплотившую роль героини в фильме "Черный лебедь".

View this post on Instagram A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on Oct 2, 2020 at 8:37am PDT

Поклонники артистки высоко оценили ее фото, отметив врожденную сексуальность артистки.

Как сообщалось ранее, актриса Даша Астафьева сыграет в новой комедии "Поцелуй на миллион".