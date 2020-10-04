Скачать
Воскресенье, 04.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Воздушная тревога в Степанакерте и новые обстрелы: что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября
Воздушная тревога в Степанакерте и новые обстрелы: что происходит в Нагорном Карабахе 4 октября
Инфекционист назвал главные ошибки пациентов с коронавирусом
Инфекционист назвал главные ошибки пациентов с коронавирусом
Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик (Видео)
Бой года: парад нокдаунов и ярчайший нокаут Сепеда - Баранчик (Видео)
Черный лебедь: Даша Астафьева поразила сеть чувственным фото
Черный лебедь: Даша Астафьева поразила сеть чувственным фото

Черный лебедь: Даша Астафьева поразила сеть чувственным фото

Черный лебедь: Даша Астафьева поразила сеть чувственным фото
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Известная украинская певица и актриса Дарья Астафьева в очередной раз предстала перед поклонниками в пикантном образе.

Даша Астафьева, которая является одной из самых сексуальных представительниц украинского шоу-бизнеса, порадовала подписчиков откровенными фотографиями, которые появились на официальной странице в Инстаграме звезды.

35-летняя артистка не стесняется позировать без трусиков, а новый снимок в красном плаще сексуально продемонстрировал обнаженное тело Астафьевой, в частности стройные ноги.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on

Также певица поделилась с поклонниками коротким роликом процесса съемок.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on

"Жду предложения руки и сердца": Слава Каминская приоткрыла завесу тайны о своем новом возлюбленном

На последнем фото Даша Астафьева сумела затмить голливудскую актрису Натали Портман, воплотившую роль героини в фильме "Черный лебедь".

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Даша Астафьева (@da_astafieva) on

Поклонники артистки высоко оценили ее фото, отметив врожденную сексуальность артистки.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Как сообщалось ранее, актриса Даша Астафьева сыграет в новой комедии "Поцелуй на миллион".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Даша Астафьева.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
02 Сбитые вертолеты и захваченные поселки: что происходит в Нагорном Карабахе вечером 3 октября
03 Адепты "русского мира" перессорились из-за призыва к россиянам ехать воевать за Нагорный Карабах
04 "Ни с чем не сравнимо": Алена Шоптенко не успела выздороветь от COVID-19 перед шестым эфиром "Танців з зірками"
05 Эрдоган выдвинул ультиматум курдским формированиям в Сирии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
После неудачной операции умерла известная украинская журналистка
Зеленский упростил иммиграцию для белорусов: кого это коснется
Зеленский упростил иммиграцию для белорусов: кого это коснется
Циклон Brigitte нам не страшен: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале недели
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в начале недели
Смешные поздравления и гифки на День учителя
Смешные поздравления и гифки на День учителя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь