"Жду предложения руки и сердца": Слава Каминская приоткрыла завесу тайны о своем новом возлюбленном

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала о своем новом возлюбленном и прокомментировала свое участие в "Танцах со звездами".

В интервью программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей украинская певица Слава Каминская прокомментировала слухи о том, встречается ли она с хореографом Дмитрием Дикусаром.

По словам исполнительницы, она никогда не имела романтических отношений с танцором.

"Он очень хороший человек и мне с ним очень комфортно", - ответила Каминская, отметив, что до сих пор занимается с Дикусаром танцами и только для того, чтобы похудеть.

View this post on Instagram A post shared by Слава Каминская (@babaslavka) on Sep 24, 2020 at 1:31am PDT

Также 36-летняя певица рассказала, что у нее есть любимый человек и его зовут не Дмитрий.

"Он очень красивый мужчина, не намного старше", - нехотя рассказала Каминская. На вопрос Осадчей о том, ждет ли звезда предложения руки и сердца, Слава ответила, что всегда будет этого ждать.

Кроме того, артистка прокомментировала свое участие в проекте "Танцы со звездами": "Танцы - это не мое. Хотя то, что я видела, мне понравилось, не так уж я коряво танцую, как сказали судьи".

Напомним, в июне этого года украинская певица Слава Каминская поделилась фотографиями своего нового бойфренда и свекрови.

Как сообщалось ранее, Слава Каминская выложила пикантное фото в постели.