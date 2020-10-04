"Жду предложения руки и сердца": Слава Каминская приоткрыла завесу тайны о своем новом возлюбленном

В интервью программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей украинская певица Слава Каминская прокомментировала слухи о том, встречается ли она с хореографом Дмитрием Дикусаром.
По словам исполнительницы, она никогда не имела романтических отношений с танцором.
"Он очень хороший человек и мне с ним очень комфортно", - ответила Каминская, отметив, что до сих пор занимается с Дикусаром танцами и только для того, чтобы похудеть.
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Также 36-летняя певица рассказала, что у нее есть любимый человек и его зовут не Дмитрий.
"Он очень красивый мужчина, не намного старше", - нехотя рассказала Каминская. На вопрос Осадчей о том, ждет ли звезда предложения руки и сердца, Слава ответила, что всегда будет этого ждать.
Кроме того, артистка прокомментировала свое участие в проекте "Танцы со звездами": "Танцы - это не мое. Хотя то, что я видела, мне понравилось, не так уж я коряво танцую, как сказали судьи".
Напомним, в июне этого года украинская певица Слава Каминская поделилась фотографиями своего нового бойфренда и свекрови.
Как сообщалось ранее, Слава Каминская выложила пикантное фото в постели.