Владимир Остапчук разразился гневом из-за сюжета о дорогом подарке для Кристины Горняк

Украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил, что из программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей были вырезаны его слова о помощи собственным детям.

Владимир Остапчук сообщил, что хоть он и неконфликтный человек: "На многие вещи не реагирую в принципе. Считаю это ниже достоинства, но здесь я в шоке. Очень неприятная история, которая случилась с моими коллегами".

Как утверждает телеведущий, в интервью Кате Осадчей на комментарий о том, что его экс-супруга Елена Войченко рассказывала, что он якобы "не дает денег бывшей семье, но при этом покупает автомобиль в новую семью" - ответ самого Остапчука вырезали.

"Я сказал, что люблю своих детей, никогда даже не подумаю их бросить и я их обеспечиваю", - заявил Владимир.

Ведущий не понимает, зачем все выставлять в таком свете: "Нам якобы наплевать на всех и публично говорим - "та пофиг дети вообще"! Ради хайпа?" При этом Остапчук пишет, что всегда уважал команду "Светской жизни" и имел дружеские отношения с коллегами: "Лить грязь на нас? Правда, зачем?"

В подтверждении своих слов о помощи детям, ведущий показал фотографии чеков, которые указывают на денежные переводы, оплату частной школы, питание в садике и другие затраты.

"Если хотите хайпа, не делайте это так непрофессионально и подло. У меня есть личные границы. И если вы вторглись - получите ответ. Всегда", - подытожил Владимир Остапчук.

Напомним, Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной Кристине Горняк элитный автомобиль. Подписчики посчитали такой "презент" неуместным для отца двоих детей.