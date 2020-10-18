Настя Каменских без макияжа поделилась секретом восстановления сил перед рабочей неделей

Популярная певица NK рассказала о своем секрете правильного восстановления перед тяжелыми рабочими буднями.

Украинская артистка Настя Каменских, которая первой попала в авторитетный чарт Billboard и покорила Латинскую Америку, поделилась своим секретом восстановления сил перед рабочей неделей.

На своей странице в Инстаграм, на которую подписано более пяти миллионов человек, поп-исполнительница написала, почему так важно уметь расслабляться.

Каменских отметила, что полноценных отдых необходим для того, чтобы мы были способны видеть шире, ясно воспринимать новую информацию, креативить и созидать: "И как сегодня - восстанавливать силы перед новой неделей. Например, ванной с аромамаслами при свечах. Закрыть глаза и на несколько минут просто раствориться и "обновиться".

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Oct 18, 2020 at 12:54am PDT

В конце звезда спросила у своих подписчиков, как они расслабляются и сколько времени в неделю уделяют себе.

В ответ поклонники Насти Каменских написали, что не против посмотреть фильм, помедитировать, а лучше вообще не напрягаться.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинская певица NK попала в 20-ку самых сексуальных женщин по версии известного в России журнала MAXIM.