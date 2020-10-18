Настя Каменских без макияжа поделилась секретом восстановления сил перед рабочей неделей

Украинская артистка Настя Каменских, которая первой попала в авторитетный чарт Billboard и покорила Латинскую Америку, поделилась своим секретом восстановления сил перед рабочей неделей.
На своей странице в Инстаграм, на которую подписано более пяти миллионов человек, поп-исполнительница написала, почему так важно уметь расслабляться.
Каменских отметила, что полноценных отдых необходим для того, чтобы мы были способны видеть шире, ясно воспринимать новую информацию, креативить и созидать: "И как сегодня - восстанавливать силы перед новой неделей. Например, ванной с аромамаслами при свечах. Закрыть глаза и на несколько минут просто раствориться и "обновиться".
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В конце звезда спросила у своих подписчиков, как они расслабляются и сколько времени в неделю уделяют себе.
В ответ поклонники Насти Каменских написали, что не против посмотреть фильм, помедитировать, а лучше вообще не напрягаться.
Ранее "Телеграф" писал о том, что украинская певица NK попала в 20-ку самых сексуальных женщин по версии известного в России журнала MAXIM.