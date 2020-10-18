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Настя Каменских без макияжа поделилась секретом восстановления сил перед рабочей неделей

Настя Каменских без макияжа поделилась секретом восстановления сил перед рабочей неделей
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram Насти Каменских
Популярная певица NK рассказала о своем секрете правильного восстановления перед тяжелыми рабочими буднями.

Украинская артистка Настя Каменских, которая первой попала в авторитетный чарт Billboard и покорила Латинскую Америку, поделилась своим секретом восстановления сил перед рабочей неделей.

На своей странице в Инстаграм, на которую подписано более пяти миллионов человек, поп-исполнительница написала, почему так важно уметь расслабляться.

Каменских отметила, что полноценных отдых необходим для того, чтобы мы были способны видеть шире, ясно воспринимать новую информацию, креативить и созидать: "И как сегодня - восстанавливать силы перед новой неделей. Например, ванной с аромамаслами при свечах. Закрыть глаза и на несколько минут просто раствориться и "обновиться".

 
 
 
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В конце звезда спросила у своих подписчиков, как они расслабляются и сколько времени в неделю уделяют себе.

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В ответ поклонники Насти Каменских написали, что не против посмотреть фильм, помедитировать, а лучше вообще не напрягаться.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинская певица NK попала в 20-ку самых сексуальных женщин по версии известного в России журнала MAXIM.

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Настя Каменских, НК.

Автор:

Телеграф
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