Звезда сериала "Однажды под Полтавой" рассказала, как пережить осеннюю хандру

Осень - сезон грусти и хандры. День становится короче, а хорошее настроение улетучивается куда-то в далекие, теплые края.
Актриса Анна Саливанчук, которая подхватила коронавирус, у себя на личной странице в Инстаграме опубликовала занимательный и нескучный список полезных дел, которые позволят в осеннюю пору сконцентрироваться только на приятных моментах и не впасть в депрессию.
"Я вообще люблю списки, планировать. И моя осень не исключение", - признается Анна.
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"Телеграф" предлагает вам список приятных дел на осень от популярной актрисы:
"1. Сходить в театр на спектакль.
2. Принять ванну с ароматной пеной.
3. Купить теплую и модную осеннюю шляпу.
4. Покормить белок в ближайшем парке.
5. Упаковать летние вещи и отправить их на верхнюю полку шкафа.
6. Влюбиться - если еще не имеешь второй половинки. Или устроить незабываемый романтический ужин мужу.
7. Разобрать и распечатать летние фотографии.
8. Сделать маникюр в насыщенных винных оттенках.
9. Записаться наконец на курсы английского языка.
10. Купить яркий зонтик, который будет поднимать тебе настроение в пасмурные дни.
11. Прочитать минимум 3 книги.
12. Решиться на кардинальное изменение имиджа.
13. Сделать семейную фотосессию."
Напомним, недавно 35-летняя известная актриса Анна Саливанчук поделилась советом для мамочек, как делать массаж новорожденному малышу.