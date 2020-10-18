Звезда сериала "Однажды под Полтавой" рассказала, как пережить осеннюю хандру

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук составила список дел на осень, который поможет сделать эту пору еще более прекрасной.

Осень - сезон грусти и хандры. День становится короче, а хорошее настроение улетучивается куда-то в далекие, теплые края.

Актриса Анна Саливанчук, которая подхватила коронавирус, у себя на личной странице в Инстаграме опубликовала занимательный и нескучный список полезных дел, которые позволят в осеннюю пору сконцентрироваться только на приятных моментах и не впасть в депрессию.

"Я вообще люблю списки, планировать. И моя осень не исключение", - признается Анна.

View this post on Instagram A post shared by Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna) on Oct 17, 2020 at 9:57pm PDT

"Телеграф" предлагает вам список приятных дел на осень от популярной актрисы:

"1. Сходить в театр на спектакль.

2. Принять ванну с ароматной пеной.

3. Купить теплую и модную осеннюю шляпу.

4. Покормить белок в ближайшем парке.

5. Упаковать летние вещи и отправить их на верхнюю полку шкафа.

6. Влюбиться - если еще не имеешь второй половинки. Или устроить незабываемый романтический ужин мужу.

7. Разобрать и распечатать летние фотографии.

8. Сделать маникюр в насыщенных винных оттенках.

9. Записаться наконец на курсы английского языка.

10. Купить яркий зонтик, который будет поднимать тебе настроение в пасмурные дни.

11. Прочитать минимум 3 книги.

12. Решиться на кардинальное изменение имиджа.

13. Сделать семейную фотосессию."

Напомним, недавно 35-летняя известная актриса Анна Саливанчук поделилась советом для мамочек, как делать массаж новорожденному малышу.