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Звезда сериала "Однажды под Полтавой" рассказала, как пережить осеннюю хандру

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" рассказала, как пережить осеннюю хандру
Обновлено 09:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram Анны Саливанчук
Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук составила список дел на осень, который поможет сделать эту пору еще более прекрасной.

Осень - сезон грусти и хандры. День становится короче, а хорошее настроение улетучивается куда-то в далекие, теплые края.

Актриса Анна Саливанчук, которая подхватила коронавирус, у себя на личной странице в Инстаграме опубликовала занимательный и нескучный список полезных дел, которые позволят в осеннюю пору сконцентрироваться только на приятных моментах и не впасть в депрессию.

"Я вообще люблю списки, планировать. И моя осень не исключение", - признается Анна.

 
 
 
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"Телеграф" предлагает вам список приятных дел на осень от популярной актрисы:

"1. Сходить в театр на спектакль.

 2. Принять ванну с ароматной пеной.

 3. Купить теплую и модную осеннюю шляпу.

 4. Покормить белок в ближайшем парке.

 5. Упаковать летние вещи и отправить их на верхнюю полку шкафа.

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 6. Влюбиться - если еще не имеешь второй половинки. Или устроить незабываемый романтический ужин мужу.

 7. Разобрать и распечатать летние фотографии.

 8. Сделать маникюр в насыщенных винных оттенках.

 9. Записаться наконец на курсы английского языка.

 10. Купить яркий зонтик, который будет поднимать тебе настроение в пасмурные дни.

 11. Прочитать минимум 3 книги.

 12. Решиться на кардинальное изменение имиджа.

 13. Сделать семейную фотосессию."

Напомним, недавно 35-летняя известная актриса Анна Саливанчук поделилась советом для мамочек, как делать массаж новорожденному малышу.

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Осень, Анна Саливанчук.

Автор:

Телеграф
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