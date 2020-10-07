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Звезда сериала "Однажды под Полтавой" рассказала, как делает массаж новорожденному сыну

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" рассказала, как делает массаж новорожденному сыну
Обновлено 11:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Месяц назад украинская актриса стала мамой во второй раз. На своей странице в Инстаграм она часто делится различными советами для своих подписчиц, а после рождения малыша она добавила в свои посты и тему материнства.

Для нормального развития ребенка врачи и психологи рекомендуют мамам делать массаж. Не пренебрегает этим советом и Анна Саливанчук. В своем крайнем посте актриса поделилась своим методом проведения массажа малыша.

"Размять ручки и ножки, потянуть спинку. Догадываюсь что он это любит, хоть и кряхтит во время процедуры" - написала Анна.

Итак, массаж для новорожденных по методу Саливанчук:

  • Несколько раз в день между кормлениями натощак (не менее чем через 1,5 часа после еды) выкладывать ребенка на животик. В такой позе он старается поднимать головку, напрягая при этом мышцы шеи, спинки и животика.

  • Нужно поглаживать спинку и подставлять ладошки под пятки, чтобы малыш от них отталкивался. Для него - это как тренажерный зал взрослого.

  • После, стоит перевернуть кроху на спинку, поглаживая животик по часовой стрелке. Нежно сгибаем ножки в коленях и легко без усилий прижимаем их к животику. При этом часто отходят газы. Что очень хорошо для кишечника.

 
 
 
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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

Звезда ситкома "Одного разу під Полтавою" заболела коронавирусом спустя месяц после родов

Анна отмечает, подобная зарядка положительно влияет на общее развитие ребенка, укрепляет мышцы шеи, спинки, животика, стимулирует перистальтику кишечника.

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Совет, Актриса, Анна Саливанчук.

Автор:

Телеграф
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