Звезда сериала "Однажды под Полтавой" рассказала, как делает массаж новорожденному сыну

Месяц назад украинская актриса стала мамой во второй раз. На своей странице в Инстаграм она часто делится различными советами для своих подписчиц, а после рождения малыша она добавила в свои посты и тему материнства.

Для нормального развития ребенка врачи и психологи рекомендуют мамам делать массаж. Не пренебрегает этим советом и Анна Саливанчук. В своем крайнем посте актриса поделилась своим методом проведения массажа малыша.

"Размять ручки и ножки, потянуть спинку. Догадываюсь что он это любит, хоть и кряхтит во время процедуры" - написала Анна.

Итак, массаж для новорожденных по методу Саливанчук:

Несколько раз в день между кормлениями натощак (не менее чем через 1,5 часа после еды) выкладывать ребенка на животик. В такой позе он старается поднимать головку, напрягая при этом мышцы шеи, спинки и животика.

Нужно поглаживать спинку и подставлять ладошки под пятки, чтобы малыш от них отталкивался. Для него - это как тренажерный зал взрослого.

После, стоит перевернуть кроху на спинку, поглаживая животик по часовой стрелке. Нежно сгибаем ножки в коленях и легко без усилий прижимаем их к животику. При этом часто отходят газы. Что очень хорошо для кишечника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna) 6 Окт 2020 в 11:07 PDT

Анна отмечает, подобная зарядка положительно влияет на общее развитие ребенка, укрепляет мышцы шеи, спинки, животика, стимулирует перистальтику кишечника.