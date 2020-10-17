Оля Полякова заподозрила у себя коронавирус и резко сменила позицию по COVID-19 (Видео)

Оля Полякова сдала ПЦР-тест и анализы на антитела.

Украинская певица Оля Полякова заподозрила у себя COVID-19, в связи с чем призвала своих поклонников пользоваться средствами индивидуальной защиты.

"Ребятки, я только что сдала ПЦР-тест на "ковид", потому что у меня уже есть в окружении люди, которые болеют. Сдала анализ на антитела. Буду знать, может я уже переболела. И все вам расскажу через 72 часа. От себя хочу сказать, не пренебрегайте средствами собственной защиты. Носите маски, мойте руки. Берегите себя и не волнуйтесь, все будет хорошо", - рассказала Полякова в сториз в Instagram.

Напомним, 3 октября Полякова провела праздничный концерт ко Дню учителя в Харькове. Как видно по многочисленным фото и видео из сети, ни о какой социальной дистанции речи там не шло. Также немногие люди пришли на выступление в масках.

Отметим также, что 16 октября она привела фрагмент своей дискуссии с министром здравоохранения Максимом Степановым, в котором пошутила о том, что "концерты Поляковой приводят к снижению роста числа новых заболеваний".

Фанаты в комментариях певицу безоговорочно поддержали.