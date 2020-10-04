Оля Полякова в разгар эпидемии коронавируса дала концерт для учителей в Харькове (фото, видео)

В Новобаварском районе Харькова Оля Полякова собрала стадион. Это грозит новой вспышкой коронавируса COVID-19.

В субботу, 3 октября, украинская певица Оля Полякова в Новобаварском районе города Харькова ко Дню учителя провела праздничный концерт.

1,5 часа певица радовала жителей города своим пением в условиях пандемии в разгар предвыборной кампании. Отметим, что организован он был как раз действующим мэром Геннадием Кернесом.

На концерте были нарушены карантинные меры: люди не соблюдали социальную дистанцию и пренебрегли просьбой носить защитные маски.

Стоит отметить, что подавляющее большинство слушателей на концерте - местные учителя. В случае их заражения коронавирусом COVID-19, что вполне возможно, это грозит новой вспышкой заболевания.