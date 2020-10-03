Плевать на пандемию: на матчи сборной Украины в Киеве пустят зрителей

Киевская городская государственная администрация (КГГА) поддержала инициативу Украинской ассоциации футбола (УАФ) и разрешила проведение нескольких футбольных матчей под эгидой УЕФА с частичным заполнением трибун. Об этом сообщает официальный сайт КГГА.
Сообщается, что болельщики смогут заполнить на матчах до 30% трибун. Также отмечается, что на стадионе нужно будет жестко соблюдать все противоэпидемические меры.
Телеграф напоминает, что сборная Украины уже сыграла два матча Лиги наций. В первом Желто-синие обыграли Швейцарию, а во втором разгромно уступили Испании. Украинская "молодежка", в свою очередь, немного подправила свое положение в группе отбора в сентябре, однако выход в следующий раунд турнира для команды Ротаня весьма маловероятен.
Что касается ситуации с коронавирусом, то в Украине каждый день "новые рекорды" и разрешение проводить матчи со зрителями на трибунах даже с учетом всех мер смотрится весьма странно. За день до принятия решения по болельщикам в Киеве подтвердили COVID-19 у 441 человек, умерло от болезни - 11 людей.