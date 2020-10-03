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Плевать на пандемию: на матчи сборной Украины в Киеве пустят зрителей

Плевать на пандемию: на матчи сборной Украины в Киеве пустят зрителей
Обновлено 18:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
На октябрьские матчи национальной команды Украины в Лиге наций пустят болельщиков.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) поддержала инициативу Украинской ассоциации футбола (УАФ) и разрешила проведение нескольких футбольных матчей под эгидой УЕФА с частичным заполнением трибун. Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

Сообщается, что болельщики смогут заполнить на матчах до 30% трибун. Также отмечается, что на стадионе нужно будет жестко соблюдать все противоэпидемические меры.

  • 09.10.2020 - Украина U-21 - Румыния U-21 (Киев, стадион "Оболонь Арена") - Матч отбора на молодежное Евро-2021
  • 10.10.2020 - Украина  - Германия (Киев, НСК "Олимпийский") - Матч третьего тура Лиги наций УЕФА.
  • 13.10.2020 - Украина - Испания (Киев, НСК "Олимпийский") - Матч четвертого тура Лиги наций УЕФА.

Телеграф напоминает, что сборная Украины уже сыграла два матча Лиги наций. В первом Желто-синие обыграли Швейцарию, а во втором разгромно уступили Испании. Украинская "молодежка", в свою очередь, немного подправила свое положение в группе отбора в сентябре, однако выход в следующий раунд турнира для команды Ротаня весьма маловероятен.

Что касается ситуации с коронавирусом, то в Украине каждый день "новые рекорды" и разрешение проводить матчи со зрителями на трибунах даже с учетом всех мер смотрится весьма странно. За день до принятия решения по болельщикам в Киеве подтвердили COVID-19 у 441 человек, умерло от болезни - 11 людей.

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Киев, Сборная Украины, Футбол, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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