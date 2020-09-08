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Украинская "молодежка" шокировала Финляндию в отборе на Евро-2021

Украинская "молодежка" шокировала Финляндию в отборе на Евро-2021
Обновлено 21:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook
Молодежная сборная Украины в матче групповой стадии квалификации на чемпионат Европы-2021 в гостях нанесла поражение команде Финляндии U-21.

С самого начала матча подопечные Руслана Ротаня взяли мяч под свой контроль и создали несколько опасных моментов уже на старте.

Первый гол пришел на 22-й минуте. После удара от Топалова мяч отскочил к защитнику Конопле, который сильным ударом с острого угла прошил Яскеляйнена-младшего.

Под конец первой половины встречи Украина удвоила свое преимущество. На прострел с левого фланга откликнулся Сикан, который расстрелял кипера с близкой дистанции.

Во втором тайме финны более менее выровняли игру и у ворот Трубина начали возникать моменты. Несколько раз проверял на прочность нашего вратаря Сойсало, но вратарь играл убедительно.

Таким образом, Украина поднимается на третье место в таблице, но разрыв между второй и третьей позицией аж девять очков.

Финляндия - Украина 0:2

Голы: Конопля, 22, Сикан, 45+2

Финляндия U-21: Яскелайнен - Тии (Мяенпяя, 67), Халме, Ваинионпаа - Валакари, Лингман (Хюваринен, 67), Окасанен, Мяенпяя (Атакаи, 46)- Сойсало, Илятупа (Ассенун, 46) - Каллман (Ставицки, 70).

Украина U-21: Трубин - Дубинчак (Кониенко, 63), Чеберко, Забарный, Конопля - Батагов (Чех, 88), Булеца, Бондаренко, Луньов (Цитаишвили, 63), Топалов (Назаренко, 63) - Сикан (Кащук, 90+3).

Предупреждения: Халме, Лингман, Тии - Забарный, Дубинчак, Батагов, Сикан

Ранее наша "молодежка" едва не победила лидера группы - Данию.

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Футбол, Сборная Украины U-21.

Автор:

Телеграф
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