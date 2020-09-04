Сборная Украины U-21 едва не шокировала фаворита в отборе на молодежное Евро-2021

Сборная Украины U-21 потеряла очки в игре с лидером отбора.

Сегодня, 4 сентября, сборная Украины U-21 провела матч с лидером группы восемь отбора на молодежное Евро-2021 сборной Дании U-21. Играя в гостях украинцы были в шаге от победы, однако пропустили гол на 95-й минуте и в итоге команды сыграли вничью 1:1.

Открыл счет в игре форвард Шахтера Даниил Сикан, а датчане отквитались уже в компенсированное время усилиями Эмиля Риисе.

Таким образом, Дания (16 очков) допустила первую осечку после шести игр. Подопечные Руслана Ротаня, в свою очередь, набрали лишь четыре очка в пяти сыгранных поединках. В следующем туре Украина сыграет в гостях с Финляндией, а Дания отправится в гости к Северной Ирландии. Оба матча состоятся 8 сентября.

Дания U-21 - Украина U-21 1:1

Голы: Риисе, 90+5 - Сикан, 73

Составы команд:

Дания U-21: Кристенсен - Карстенсен, Бек, Нельссон, Клиттен - Нарти, Хольсе, Мадсен - Ольсен, Винд, Дамсгор.

Украина U-21: Билык - Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак - Бондаренко, Булеца, Батагов - Цитаишвили, Сикан, Назаренко.

Ранее национальная команда Украины победила Швейцарию в рамках матча групповой стадии Лиги наций УЕФА.