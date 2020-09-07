Сборная Украины с разгромным счетом уступила Испании (Видео)

Команда Андрея Шевченко потерпела фиаско в матче Лиги наций на выезде против испанцев со счетом 4:0. В последний раз Украина проигрывала почти два года тому (Словакия - Украина 4:1).
Многое решил быстрый гол с пенальти уже на второй минуте.
В еще одном матче группы Швейцария сумела отыграться в матче против Германии. У Германии, к слову, две ничьи подряд.
Следующий матч Украина проведет против Германии 10 октября.
Турнирное положение после двух туров
Обзор матча
Испания — Украина 4:0
Голы: Рамос, 3 (пен.), 28, Фати, 32, Ф. Торрес, 84
Испания: Де Хеа — Навас, Рамос (Гарсия, 60), П. Торрес, Регилон — Ольмо, Родри, Тиаго, Мерино — Фати, Морено (Ф. Торрес, 74).
Украина: Пятов — Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Зинченко, Харатин (Сидорчук, 63) — Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Цыганков, 55), Яремчук.
Предупреждения: Родри — Малиновский, Коваленко