Лига наций: Украина начала с победы над Швейцарией (Видео)

Сборная Украины сыграла первый матч в элитном дивизионе Лиги наций.

"Арена Львов" подтвердила статус фартового стадиона для сборной Украины. Дебютный матч команды Шевченко в элитном дивизионе Лиги наций получился результативным.

Первый гол был забит на 14-й минуте Андреем Ярмоленко. Под завершение первого тайма швейцарцы сравняли счет.

Во втором тайме еще один наш легионер Александр Зинченко установил победный счет.

Уже в это воскресенье, 6 сентября, сборная Украины сыграет второй матч Лиги наций против сборной Испании. Начало матча в 21:45. В параллельном матче Швейцария сыграет против Германии.

Обзор матча

Украина — Швейцария 2:1

Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 — Сеферович, 41

Украина: Пятов — Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Мораес, Коноплянка (Яремчук, 54).

Швейцария: Зоммер — Мбабу, Эльведи, Аканжи, Родригес, Цубер (Штеффен, 46) — Эмболо, Соу (Эбишер, 82), Джака, Варгас (Айети, 73) — Сеферович.

Предупреждения: Тымчик — Штеффен, Элведи