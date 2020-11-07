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Дело не в коронавирусе, была остановка сердца: блогер София Стужук приоткрыла тайну внезапной смерти бывшего мужа

Дело не в коронавирусе, была остановка сердца: блогер София Стужук приоткрыла тайну внезапной смерти бывшего мужа
Обновлено 19:39 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм - София Стужук

Украинский блогер София Стужук рассказала о причинах смерти своего бывшего мужа Дмитрия Стужука, говорит, что дело было не в коронавирусе. 

Об этом она написала в Instagram. 

"Да, сначала Дима заболел коронавирусом. Но дело совсем не в вирусе, как вы понимаете. Сердце не справилось с нагрузкой", - написала Стужук, добавив, что знает как все произошло, не сейчас не хочет это объяснять. 

"После того, как Дима ушел с больницы ему ночью стало хуже (почему именно так точно никто и не узнал), он вызвал скорую, которая забрала его в 6 утра. В клинике у него случилась одна остановка сердца, но его запустили снова - он пережил клиническую смерть и оставался в коме. Когда я приезжала туда, мне сказали, что почки отказали (тоже были перегружены ранее), сердце работает на 20%. На следующий день сердце остановилось совсем", - написала она. 

 
 
 
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Обычно я умею находить слова. Но не в этом случае. Поэтому, простите. Как получится Диме сегодня было бы 35. Только Богу известно, чего мне стоит писать этот пост сейчас. Мне очень жаль ⠀ 16го октября @stuzhuk_dmitriy умер от остановки сердца. Я не знаю, насколько корректно писать эту информацию. Но слишком много вопросов. К моему огромному сожалению, все эти годы моей болью были наши разные ценности и разное отношение к собственному здоровью Сколько моих сил стоило убедить не гнаться за этими огромными ненужными мышцами но мне не удавалось. Я знаю, ты всегда хотел быть лучше Я понимаю почему так и мне очень горько от этого В погоне за чем-то всегда нужно выбирать важнейшую ценность А здоровье у нас не бесконечное и жизнь всего одна ⠀ Да, сначала Дима заболел коронавирусом. Но дело совсем не в вирусе, как вы понимаете. Сердце не справилось с нагрузкой (я знаю как именно все это сработало, но не хочу объяснять как минимум пока что, простите). После того, как Дима ушел с больницы ему ночью стало хуже (почему именно так точно никто и не узнал), он вызвал скорую, которая забрала его в 6 утра. В клинике у него случилась одна остановка сердца, но его запустили снова - он пережил клиническую смерть и оставался в коме. Когда я приезжала туда, мне сказали, что почки отказали (тоже были перегружены ранее), сердце работает на 20% На следующий день сердце остановилось совсем. ⠀ На следующий день (17го) Диму забрала его мама. И мы сразу же в кругу только родственников похоронили его в его родном городе Прилуки, из которого он так хотел убежать всю свою жизнь ⠀ Горько и ужасно жаль. Знаю, ты до своих 35 лет уже успел прожить прекрасную счастливую насыщенную жизнь. С тобой постоянно были люди, которые тебя любили и до последнего в тебя верили и тебя оберегали ты оставил троих прекрасных новых людей и стал моим самым большим учителем Благодарю тебя за то, что оказался на моём пути и все эти годы сопровождал меня по жизни Ты в моей памяти навсегда И у деток я обязательно её оставлю Они будут знать, что их папа их оберегает

Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

 

Стужук добавила, что Дмитрия похоронили 17 октября в Прилуках, в кругу родственников

Как сообщалось ранее, Дмитрий Стужук скончался 16 октября, до госпитализации он находился на домашнем лечении. 

София Стужук является одним из самых популярных блогеров Украины. На ее страницу в Instagram подписано более 5,6 миллионов человек.

Она ярая противница вакцинации и неоднократно заявляла, что коронавирус это выдумка. Двух дочерей она родила дома, так как выступает против родов в больнице. 

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Коронавирус, София Стужук, Дмитрий Стужук.

Автор:

Телеграф
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