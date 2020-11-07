Дело не в коронавирусе, была остановка сердца: блогер София Стужук приоткрыла тайну внезапной смерти бывшего мужа

Украинский блогер София Стужук рассказала о причинах смерти своего бывшего мужа Дмитрия Стужука, говорит, что дело было не в коронавирусе.

Об этом она написала в Instagram.

"Да, сначала Дима заболел коронавирусом. Но дело совсем не в вирусе, как вы понимаете. Сердце не справилось с нагрузкой", - написала Стужук, добавив, что знает как все произошло, не сейчас не хочет это объяснять.

"После того, как Дима ушел с больницы ему ночью стало хуже (почему именно так точно никто и не узнал), он вызвал скорую, которая забрала его в 6 утра. В клинике у него случилась одна остановка сердца, но его запустили снова - он пережил клиническую смерть и оставался в коме. Когда я приезжала туда, мне сказали, что почки отказали (тоже были перегружены ранее), сердце работает на 20%. На следующий день сердце остановилось совсем", - написала она.

Стужук добавила, что Дмитрия похоронили 17 октября в Прилуках, в кругу родственников

Как сообщалось ранее, Дмитрий Стужук скончался 16 октября, до госпитализации он находился на домашнем лечении.

София Стужук является одним из самых популярных блогеров Украины. На ее страницу в Instagram подписано более 5,6 миллионов человек.

Она ярая противница вакцинации и неоднократно заявляла, что коронавирус это выдумка. Двух дочерей она родила дома, так как выступает против родов в больнице.