"Не кради мой ветер": Дантес забавно отреагировал на новое фото Дорофеевой

Музыкальный дуэт "Время и Стекло" 31 октября дала последний концерт в Киеве. Как рассказал украинский продюсер Потап, солисты Позитив и Надя Дорофеева будут готовить свои новые проекты. Если с Алексеем Завгородним ситуация еще понятна (он давно входит в состав группы Mozgi), то Дорофеева планирует заниматься сольной карьерой.
10 ноября певица выложила мини-видео, которого считают анонсом сольного проекта.
А недавно певица опубликовала новый кадр, возможно, будущего клипа, сюжет которого пока держится в секрете. На изображении Надя Дорофеева позирует с бумагой, которая полыхает в ее руках.
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Ее супруг, бывший участник группы "ДиО.фильмы", певец Владимир Дантес забавно отреагировал на новый пост любимой, написав: "Не кради мой ветер".
Остальные подписчики красавицы были заинтригованы, чем же порадует их певица в скором времени.
Ранее "Телеграф" писал, что Позитив и Надя Дорофеева рассказали о причине распада коллектива.