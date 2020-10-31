Прощальный тур группы "Время и Стекло": как прошел концерт дуэта в Киеве (Фото, Видео)

В Киеве 31 октября состоялись сразу два прощальных концерта украинской музыкальной группы "Время и Стекло".

Продюсер группы Ирина Горовая написала у себя на личной странице в Инстаграм о том, что в декабре этого года звездному дуэту исполнилось бы 11 лет, а в субботу состоялся их прощальный танец.

Зрители, которым повезло присутствовать на последнем концерте группы в столице, выкладывают фото и видео с выступления.

View this post on Instagram A post shared by ВРЕМЯ И СТЕКЛО | ФАН-КЛУБ (@vremyaisteklo.fk) on Oct 30, 2020 at 2:31pm PDT

View this post on Instagram A post shared by ВРЕМЯ И СТЕКЛО | ФАН-КЛУБ (@vremyaisteklo.fk) on Oct 30, 2020 at 12:57pm PDT

View this post on Instagram A post shared by ВРЕМЯ И СТЕКЛО | ФАН-КЛУБ (@vremyaisteklo.fk) on Oct 30, 2020 at 10:10am PDT

View this post on Instagram A post shared by Надя Дорофеева (@dorofeeva.cutie) on Oct 31, 2020 at 6:32am PDT

О том, что "Время и Стекло" распадается, в марте этого года заявили сами участники группы - Надежда Дорофеева (Додо) и Алексей Завгородний (Позитив).

"Это был наш большой отрезок жизни, который сделал нас счастливее, добрее, вырастил нас как артистов", - признались тогда исполнители.

View this post on Instagram A post shared by _vremyaisteklo_ (@_vremyaisteklo___) on Oct 31, 2020 at 5:55am PDT

View this post on Instagram A post shared by ПОЗИТИВ | ФАН - КЛУБ (@positiff_fan_poltava) on Oct 31, 2020 at 5:52am PDT

View this post on Instagram A post shared by (@nadya_dodo_queen) on Oct 31, 2020 at 6:14am PDT

После завершения прощального тура Алексей Завгородний планирует больше времени посвятить выступлениям в в составе группы Mozgi, а вот Надя Дорофеева начнет продвигать свою сольную карьеру. Известно, что совсем скоро выйдет первый клип певицы.