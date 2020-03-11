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Среда, 11.03.2020
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Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась
Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась

Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась

Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась
16:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Украинская группа объявила о завершении карьеры после десяти лет творчества.

Популярная украинская группа "Время и Стекло" сообщила своим фанатам, что их коллектив распадается. Исполнители решили продолжить свою певческую карьеру раздельно.

Об этом заявили сами члены группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив). Официальное заявление появилось на официальной инстаграм-странице Алексея Потапенко – одного из основателей MOZGI Entertainment, официальной страничке группы, а также на ютуб-канале группы. Видео называется "Наше Время истекло ...".

"Вчера мы выпустили последний клип группы "Время и Стекло". Это был наш большой отрезок жизни, который сделал нас счастливее, добрее, вырастил нас как артистов. Мы просто продолжаем свой путь и нет ничего такого плохого в том, что каждый из нас как личность, индивидуальность может продолжить свой путь дальше. Мы действительно чувствуем, что в этой группе мы сделали максимально все. Все это делалось для вас, все это делалось вместе с вами, благодаря вам. Мы вас очень любим, и у нас сумасшедший фанклуб, который мы также обожаем", – говорится в заявлении артистов.

 
 
 
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Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как #ВремяиСтекло. Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое - мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу. ⠀ Спасибо, что прошли с нами этот прекрасный 10-летний период жизни. Все это делалось для вас, вместе с вами и благодаря вам  ⠀ ⠀ Эти полгода мы проведем в прощальном туре «Финальные титры». Мы будем готовиться к важнейшему событию – последнему концерту группы #VremyaiSteklo, на котором все вместе оторвемся под любимые треки! 11 сентября. Киев. Дворец «Украина» ⠀ Полное интервью смотрите на нашем YouTube-канале! Ссылка в актуальном

Публикация от Время и Стекло (@vremyaisteklo)

Вместе с тем, Дорофеева и Завгородний объявили, что в ближайшие полгода они будут готовиться к крупнейшему событию в их жизни – к последнему концерту "Время и Стекло", который состоится 11 сентября во Дворце Украина.

Группа "Время и Стекло" выпустила клип на композицию "Навсегда/Никогда" (Видео)

Первые догадки о распаде музыкальной группы появились накануне, 10 марта, когда коллектив выпустил музыкальное видео, в котором показал, как съемочная группа, так и артисты "Время и Стекло" будто прощались со своими поклонниками. Клип назывался "Навсегда/Никогда". Поклонники моментально отреагировали на новый трек, предположив, что эта работа стала последней в совместной музыкальной карьере: "Складывается впечатление, что группа скоро распадется. Ведь когда у них "выстрелила" песня "Имя 505", контракт подходил к концу. Это был 2015 год. И, кажется, они продлили контракт еще на 5 лет. Сейчас 2020", "Ваши песни сопровождали мои лучшие годы... Я понимаю, что это начало чего-то лучшего, но все равно грустно".

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Все по теме:

Распад, Группа, Надя Дорофеева, Время и Стекло, Украинская группа, Алексей Завгородний.
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