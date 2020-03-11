Скачать
Среда, 11.03.2020
Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
Минздрав не собирается останавливать медреформу в Украине
Минздрав не собирается останавливать медреформу в Украине
Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится
Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится
Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась
Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась

"Время и Стекло": насколько хорошо вы знаете клипы группы

"Время и Стекло": насколько хорошо вы знаете клипы группы
16:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры:Популярная украинская группа "Время и Стекло" сообщила своим фанатам, что их коллектив распадается.

В 2020 году у группы завершился контракт, и, вероятно, в будущем от них стоит ждать новых творческих взлетов, но уже по отдельности.

Дуэт, который на протяжении 10 лет работал в жанре поп-музики, был создан в 2010 году. Первый трек Надя Дорофеева и Александр Завгородний выпустили 17 ноября 2010 года – "Так выпала Карта". Он быстро набирал популярность и всего за 10 дней занял пятое место по количеству просмотров на ютубе в рубрике "Мировые музыканты".

За годы музыкальной карьеры их неоднократно признавали лучшей поп-группой на просторах украинского шоу-бизнеса. Сингл "Имя 505" в июне 2015 вошел в топ чарта iTunes и стал одним из крупнейших за всю карьеру "Время и Стекло".

Мы предлагаем Вам узнать насколько хорошо и внимательно вы смотрели клипы группы.

Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась

На прощание Надя Дорофеева и Позитив анонсировали последний концерт "Время и Стекло", который состоится 11 сентября во Дворце Украина, и тур по Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тест, Группа, Время и Стекло.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
03 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
04 Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака
05 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Транспортировка газа: какие тарифы ждут украинцев
Транспортировка газа: какие тарифы ждут украинцев
В Украине новые правила продажи древесины
В Украине новые правила продажи древесины
Как вырос государственный долг Украины в феврале
Как вырос государственный долг Украины в феврале
&quot;Время и Стекло&quot;: насколько хорошо вы знаете клипы группы
"Время и Стекло": насколько хорошо вы знаете клипы группы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь