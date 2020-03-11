"Время и Стекло": насколько хорошо вы знаете клипы группы

Новости культуры:Популярная украинская группа "Время и Стекло" сообщила своим фанатам, что их коллектив распадается.

В 2020 году у группы завершился контракт, и, вероятно, в будущем от них стоит ждать новых творческих взлетов, но уже по отдельности.

Дуэт, который на протяжении 10 лет работал в жанре поп-музики, был создан в 2010 году. Первый трек Надя Дорофеева и Александр Завгородний выпустили 17 ноября 2010 года – "Так выпала Карта". Он быстро набирал популярность и всего за 10 дней занял пятое место по количеству просмотров на ютубе в рубрике "Мировые музыканты".

За годы музыкальной карьеры их неоднократно признавали лучшей поп-группой на просторах украинского шоу-бизнеса. Сингл "Имя 505" в июне 2015 вошел в топ чарта iTunes и стал одним из крупнейших за всю карьеру "Время и Стекло".

Мы предлагаем Вам узнать насколько хорошо и внимательно вы смотрели клипы группы.

На прощание Надя Дорофеева и Позитив анонсировали последний концерт "Время и Стекло", который состоится 11 сентября во Дворце Украина, и тур по Украине.