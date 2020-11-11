Новый хит от Нади Дорофеевой: певица заинтриговала фанатов (Видео)

Группа Время и Стекло – распалась, отыграв свой последний концерт 31 октября.

Алексей Завгородний (Позитив) и дальше будет заниматься авторской и продюсерской работой в составе группы «Мозги», а Надежда Дорофеева – уходит в свободное плаванье и начинает сольную карьеру. Об этом сообщил их продюсер Олексей Потапенко.

10 ноября на своей странице в Инстаграм Надя опубликовала загадочное видео. Вероятно, это анонс нового сольного проекта певицы.

На видео видно только половину лица девушки и слышно ее голос. В глазах девушки виден огонь. Надя решила если уж интриговать, то уж до конца, поэтому подписывать видео не стала, оставив лишь огонек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 10 Ноя 2020 в 8:10 PST

Поклонники исполнительницы взорвались радостью, оставляя в комментариях позитивные комментарии.

«Почему меня от трёх секунд в жар кидает?», «Что за шикарный отрывок? что-то новое? Ждууууу», «Вау», «Надеюсь, это новый хит», «Как же жду премьеру, уверенна, это будет пушка», «У меня мурашки», «Ждем», «Это шикарно» - пишут в сети.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, что Надя Дорофеева попала в аварию.