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Надя Дорофеева попала в ДТП

Надя Дорофеева попала в ДТП
Обновлено 18:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram Нади Дорофеевой

Популярная певица Надя Дорофеева, которая на днях решилась на смену своего имиджа, попала в аварию. Солистка группы "Время и Стекло" врезалась в чужую машину.

Об этом артистка сообщила на своей личной странице в Инстаграме.

"Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2км и врезалась в другую машину", - заявила певица, сопроводив новый пост фотографией.

Фото Instagram Нади Дорофеевой

Фанаты 30-летней украинской артистки обеспокоились состоянием своей любимицы и надеются, что с ней все в порядке.

Ранее "Телеграф" писал, что после 10 лет существования на сцене дуэт "Время и Стекло" дал последний концерт в Киеве. О будущем Дорофеевой и Позитива рассказал украинский рэпер и продюсер Потап.

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ДТП, Надя Дорофеева.

Автор:

Телеграф
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