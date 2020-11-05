Надя Дорофеева попала в ДТП

Популярная певица Надя Дорофеева, которая на днях решилась на смену своего имиджа, попала в аварию. Солистка группы "Время и Стекло" врезалась в чужую машину.

Об этом артистка сообщила на своей личной странице в Инстаграме.

"Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2км и врезалась в другую машину", - заявила певица, сопроводив новый пост фотографией.

Фото Instagram Нади Дорофеевой

Фанаты 30-летней украинской артистки обеспокоились состоянием своей любимицы и надеются, что с ней все в порядке.

Ранее "Телеграф" писал, что после 10 лет существования на сцене дуэт "Время и Стекло" дал последний концерт в Киеве. О будущем Дорофеевой и Позитива рассказал украинский рэпер и продюсер Потап.