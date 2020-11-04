После распада "Время и стекло" Надя Дорофеева кардинально сменила имидж

30 октября группа «Время и Стекло» отыграла два последних концерта в Киеве. Теперь Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) отправились в свободное плаванье. Как рассказал их продюсер Потап, Надя займется сольным проектом, а Алексей посвятит себя группе «Мозги».

4 ноября Надя Дорофеева заинтриговала фанатов новым образом – девушка опубликовала пару видео в Инстаграм-сторис, на которых предстала жгучей брюнеткой.

Парик это или такие кардинальные изменения после прощального концерта пока не понятно. Однако стоит отметить, что такой образ Дорофеевой к лицу.

На опубликованных видео артистка примерила коричневый кожаный наряд – боди, шорты и пиджак. Дополнила образ высокими черными сапогами и золотого цвета колье.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, почему же мега-популярная группа "Время и Стекло" решила завершить карьеру.