"Мода модная": Джамала показала себя в юности в Крыму (фото)

Известная украинская певица Джамала, которая ранее поведала, что значат имена ее сыновей, выложила архивное фото с Крыма, на котором ей 13 лет.

Новый снимок появился на личной странице исполнительницы в Инстаграме.

"Мода модная. 13 лет и мой берег в Кучук-Озень. Вы говорите, глобальное потепление? А я помню, как в это время в школе у нас была физкультура на берегу моря и плавание наперегонки", - вспоминает свое детство Джамала.

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Подписчики не узнали любимую певицу, а также отметили, что очень скучают по Крыму и его красотам.

Ранее Джамала продемонстрировала своим поклонникам, как менялся ее имидж за последние года.