NK представила новую песню - VIBE (видео)

В украинской певицы Насти Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, состоялась премьера песни под названием VIBE.

Клип сингла появился на официальном YouTube-канале артистки.

"Это песня о глубоких и сильных чувствах, которые охватывают все тело и бросают в омут ярких и страстных эмоций. Такие вибрации рождаются в момент слиянии двух душ, окутанных необъяснимой энергией взаимной привязанности", - рассказала супруга Потапа.

Фанаты певицы добродушно приняли лирический трек, который, к слову, совсем не похож на предыдущие работы зажигательной NK.

Ранее "Телеграф" писал, что группа The Hardkiss представила новое музыкальное видео на песню "Все було так".

А тем временем, певица DOROFEEVA получает все больше негатива и критики за свой клип "Горит".