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Группа The Hardkiss презентовали трогательный клип на песню «Все було так» (видео)

Группа The Hardkiss презентовали трогательный клип на песню «Все було так» (видео)
11:55 Сегодня Телеграф

Популярная украинская рок-группа The Hardkiss выпустила долгожданный клип на новую песню «Все було так».

Юлия Санина на протяжении месяца интриговала поклонников новой композицией, публикуя снимки со съемок и отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграм-сториз.

Премьера клипа на песню «Все було так» состоялась 24 ноября на официальном YouTube-канале группы. Стоит отметить, что за час с момента публикации видео, оно набрало 30 тыс. просмотров.

«Все було так» - это признание в любви солистки Юлии Саниной своему супругу – гитаристу группы Валу Бебко. Текст песни она написала сама, а музыку они создавали вместе. Также, стоит отметить, что режиссером этого особенного клипа стал сам Вал Бебко.

В невероятно трогательном клипе звездные родители показали своего сына Даниила, милая улыбка которого завершает клип.

«Только раз в 100 лет небо рождает двух людей с одной душой. И отпускает их в чистый, свободный полет. Я люблю тебя», - говорит Юлия Санина напоследок.

Фанаты группы просто в восторге от нового клипа и песни. Сотни восторженных комментариев просто валятся в отзывах под видео.

«Голос дрожит и тело в мурашках. Новая любимая песня,которая вдохновляет», «Слёзы рекой...  Настолько проникновенная песня, что пускает мурашки и вызывает бурю эмоций, невероятно.  Вы настоящие волшебники,  восторг», «Песня сильная, но видеоряд усилил её ещё в десятки раз..», «Красивейший клип и фантастическая песня!!!»  - пишут фаны.

Ранее, "Телеграф" писал, что впервые за 15 лет существования проекта "Танцы со звездами" на паркет вышла Тина Кароль, чтобы поддержать танцем Юлию Санину.

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Все по теме:

Музыка, Клип, The Hardkiss, Юлия Санина.

Автор:

Телеграф
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