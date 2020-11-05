Юлия Санина разоткровенничалась о новом драйвовом хите The Hardkiss

Украинская певица Юлия Санина решила пообщаться со своими подписчиками и запустила у себя на страничке опросник в Инстаграм- сторис.

Солистку The Hardkiss засыпали вопросами о здоровье, ведь она травмировалась во время репетиций для шоу «Танцы со звездами», о самочувствии ее партнера по танцам Димы Жука, ну и естественно большинство вопросов касались ее музыкального творчества.

Поклонники группы с нетерпением ждут новых хитов от кумиров. Санина немного приоткрыла занавес и рассказала о новом треке, который готовит The Hardkiss.

«Следующий трек будет о любви. Как будто это свободное падение двух душ с небес» - говорит о новой композиции Юля.

Также исполнительница отметила, что трек будет драйвовым.

Среди вопросов от подписчиков также был о вдохновении и энергии. В ответ Санина опубликовала милое видео, где ее сын пишет буквы. С этого можно сделать вывод, что энергию ей дает ее семья.

Также, Юля дала пару советов, как научится писать песни.

Ранее, Юлия публиковала пост, в котором написала, что группа снимала новый клип, отметив, что уже влюблена в эту песню. Режиссером клипа стал ее супруг и коллега по группе – Валерий Бебко.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, как прошел 10 выпуск "Танцев со звездами".