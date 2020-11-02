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На радость хейтерам: кто покинул шоу "Танці з зірками" в десятом выпуске

На радость хейтерам: кто покинул шоу "Танці з зірками" в десятом выпуске
Обновлено 07:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram Танці з зірками

На телеканале "1+1" прошел десятый прямой эфир развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020". В этот раз звездные пары не только смогли удивить зрителей яркими перевоплощениями, но также и участием в танцевальном батле, который, к сожалению, удался не всем.

Первыми на паркет танцевального шоу вышла пара Санты Димопулос и Кирилла Васюка. Они исполнили фристайл под песню Тату - Нас не догонят.

Сергей Мельник и Яна Цибульская исполнили танго под песню Muse - Supermassive Black Hole.

Юлия Санина и Илья Падзина в эфире шоу Танцы со звездами 7 сезон исполнили фьюжн под песню 2WEI - Toxic.

Надежда Мейхер и Макс Леонов в эфире шоу Танцы со звездами 7 сезон исполнили венский вальс под песню Земфиры - Жить в твоей голове.

Сергей Танчинец и Аделина Дели исполнили квикстеп под песню Vaya con dios - Hey Na Na Na.

Ольга Фреймут и Дмитрий Дикусар в эфире шоу Танцы со звездами 7 сезон исполнили фокстрот под песню ILLARIA - Відьма.

Впервые в истории украинских "Танцев со звездами" участники станцевали батл. При этом все участники вернулись к своим партнерам.

Юлия Санина и Дмитрий Дикусар выступили против Сергея Мельника и Аделины Дели. Пары сошлись в серьезном танцевальном поединке за победу.

Показали все свои хореографические умения также Сергей Танчинец и Яна Цибульская и Ольга Фреймут и Илья Падзина. Илья Падзина и Ольга Фреймут допустили ошибки во время поддержки и упали.

Следующие Санта Димопулос и Макс Леонов выступили против Надежды Мейхер и Кирилла Васюка. Этот батл, без сомнения, зажег паркет.

За шаг до вылета зрители спасли солиста рок-группы "БЕZ Обмежень" Сергей Танчинец. Прошел в пятерку участник шоу "Холостяк" Сергей Мельник, а вот покинула проект украинская телеведущая Ольга Фреймут.

 
 
 
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11 выпуск 7 сезона шоу "Танцы со звездами-2020" выйдет уже в это воскресение, 8 ноября на телеканале "1+1".

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Ольга Фреймут, Танцы со звездами, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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