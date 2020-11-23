Тина Кароль впервые за 15 лет станцевала в "Танцях з зірками": как это было (фото, видео)

В воскресенье вечером, 22 ноября, на телеканале "1+1" состоялся фееричный полуфинал 10 сезона шоу "Танцы со звездами-2020".

Как всегда, пары проекта подарили зрителям массу невероятных эмоций и впечатлений. В 13 выпуске за первенство боролись яркие и страстные представительницы украинского шоу-бизнеса - Юлия Санина, Надежда Мейхер и Санта Димопулос.

Ведущие Тина Кароль и Юрий Горбунов, а также Олег Винник станцевали со всеми тремя парами-участницами, выступления которых очаровали публику.

Особенно выделился танец Тины Кароль, которая присоединилась к Юлии Саниной и Дмитрию Жуку. Первую часть номера Дима кружил Юлию, а затем к паре присоединилась Тина. Партнер закружил ее в чувственной румбе с воздушными поддержками.

Пользователи YouTube остались довольны выступлением певиц, особенно Тины Кароль, которая за 15 лет впервые вышла на паркет в качестве танцовщицы.

В Инстаграме и сториз Тины Кароль есть несколько кадров своего триумфа в "Танцах".

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Напомним, что в 13 выпуске никто из участниц "Танцев со звездами" не покинул шоу. Наибольший сюрприз подготовила Леся Никитюк, кардинально сменившая образ для своего судейства.

Финал проекта 10 сезона состоится в это воскресенье, 29 ноября.