«Танцы со звездами»: кто покинул проект за шаг до финала

22 ноября состоялся полуфинал танцевального шоу «Танцы со звездами». Пары отчаянно боролись за место в финале, показывая все свои умения, которые они получили за время на проекте.

По результатам судейских баллов, первую строчку турнирной таблицы разделили между собой две пары: Юлия Санина и Дима Жук, и Санта Димопулос и Макс Леонов, набрав по 119 баллов, на втором месте с разницей в три балла разместились Надя Мейхер и Кирилл Васюк со своими 116 баллами.

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Организаторы проекта решили еще немного потянуть интригу и в суперфинале проекта "Танцы со звездами" встретятся три пары: Юлия Санина и Дима Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, и Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

Итог полуфинала - ни одна из пар не покидает проект.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Отметим, что полуфинал «Танцев со звездами» был очень тяжелым и напряженным – пары исполнили по три танца, один из которых станцевали с ведущими шоу – Тиной Кароль, Юрием Горбуновым и ведущим балкона Олегом Винником.

Уже 29 ноября станет известно имя победителя «Танцев со звездами 2020». Кто же победит - кобра , тигрица или пантера? Смотрите на канале «1+1».

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Леся Никитюк ошарашила новым образом на «Танцах со звездами».