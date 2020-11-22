Леся Никитюк пришла на «Танцы со звездами» без волос

Украинская телеведущая Леся Никитюк не перестает удивлять. Ведущую во второй раз пригласили стать судьей-джокером на шоу «Танці з зірками 2020» и для полуфинала ведущая выбрала экстремальный образ.

Леся Ивановна решила взять понемногу от каждого члена жюри - черного лебедя "и черную душу" от примы-балерины Екатерины Кухар, большой танцевальный опыт и небольшую пенсию Григория Николаевича Чапкиса, ну и все лучшее от Влада Ямы – а именно блестящую лысину.

Подобный образ леди Ле вызвал фурор у зрителей. Под видео с представлением членов жюри появляется все больше комментариев про Никитюк.

«Леся в своем репертуаре !», «Ну и приколистка Леся!!!», «Леся агонь», « юмор чисто в стиле Леси Никитюк», «Леся просто шокирует!!» - пишут зрители «Танцев со звездами».

Напомним, 22 ноября решится, кто же пройдет в финал танцевального шоу «Танцы со звездами».