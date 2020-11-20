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Пятница, 20.11.2020
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Фанаты "Танців з зірками" переполошились из-за нового судьи: о ком речь

Фанаты "Танців з зірками" переполошились из-за нового судьи: о ком речь
Обновлено 22:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram Танці з зірками

В воскресенье, 22 ноября, состоится грандиозный полуфинал шоу "Танцы со звездами-2020" на телеканале "1+1".

В проекте осталось всего три пары - это Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дима Жук.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на паркет вместе со звездными участницами выйдут ведущие шоу Тина Кароль и Юрий Горбунов. Кроме того, чтобы дополнить еще одну пару в проект возвратится Олег Винник, который раньше принимал участие в "Танцах" вместе с партнершей Аленой Шоптенко. Из-за того, что пара болела коронавирусом и пропустила пару эфиров их пришлось дисквалифицировать. Кроме этого, артист вместе с Ольгой Фреймут станут ведущими звездного балкона.

А вот от выбора организаторами проекта судьи-джокера у поклонников "Танцев со звездами" возникли вопросы, ведь в это воскресенье ведущая и экс-участница шоу Леся Никитюк опять станет четвертой приглашенной судьей и вместе с Владом Ямой, Екатериной Кухар и Григорием Чапкисом будет оценивать выступления полуфиналистов.

Многие фанаты телепроекта искренне не понимают решения авторов, а чем свидетельствуют комментарии, оставленные под постом на странице проекта "Танцев" в Инстаграм.

Добавим, Иракли Макацария и Яна Заец тоже вернутся на паркет. Они развлекут зрителей выполнением страстного фламенко.

Ранее "Телеграф" писал, что прима-балерина и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар прокомментировала вылет Сергея Мельника из проекта.

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Все по теме:

Танцы со звездами, Леся Никитюк, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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