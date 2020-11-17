Научиться танцевать за пять дней – миссия невыполнима: Екатерина Кухар о вылете Мельника с "Танцев со звездами"

В 12 выпуске, в шаге от полуфинала, шоу "Танцы со звездами" покинул "Холостяк" Сергей Мельник. В четвертьфинале Сергей и его партнерша Аделина подготовили номер с примой-балериной Екатериной Кухар. Однако даже пуанты не помогли Мельнику пройти в полуфинал танцевального шоу.

На своей страничке в Инстаграм прима прокомментировала вылет участника, с которым танцевала, отметив, что за столь короткое время Сергей сделал невозможное.

Всего за 5 дней Сергей выучил несколько балетных поддержек, а Аделина стала на пуанты.

«Балет — самый тяжелый вид танцевального искусства.. Балету нужно учиться с детства и как минимум 8 лет. И, безусловно, научиться танцевать за пять дней — #missionimpossible. Но мы приняли вместе с @sergeimelnik & @adelina.deli этот вызов и сделали невозможное» - написала Екатерина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Ранее, «Телеграф» рассказывал, чем же запомнился четвертьфинал "Танців з зірками".