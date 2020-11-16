Травма Влада Ямы и картонные "зрители": чем запомнился четвертьфинал "Танців з зірками"

В воскресенье, 15 ноября, прошел 12 выпуск телепроекта "Танцы со звездами-2020", который в очередной раз поразил публику потрясающими номерами участников шоу.
Актер Павел Вышняков стал приглашенным судьей, а Оля Полякова - ведущей звездного балкона.
Особенностью 12 выпуска стало то, что каждая пара исполнила сразу три танца: технический, в трио с судьями шоу и определенный жребием импровизационный танец.
Так, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк исполнили хип-хоп.
Сергей Мельник и Аделина Дели - Контемпорари
Санта Димопулос и Макс Леонов - Венский вальс
Также хип-хоп исполнили Юлия Санина и Дима Жук
Далее участники станцевали трио с членами жюри.
Сергей Мельник, Аделина и Екатерина Кухар - Балет
Надежда Мейхер, Кирилл Васюк и Григорий Чапкис - Самба
Санта Димопулос, Макс и Павел Вишняков - Румба
Юлия Санина, Дима и Влад Яма - Фьюжн
К сожалению, в ходе номера хореограф Влад Яма серьезно травмировался. Сразу после выступления он срочно отправился в больницу, о чем он сообщил в сториз Инстаграма.
Первыми, кого вызвали на паркет станцевать "танец за жизнь", стали Санта и Макс, которые исполнили самбу.
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк станцевали ча-ча-ча.
Сергей Мельник и Аделина Дели на паркете исполнили джайв.
Юлия Санина и Дима Жук по результатам жребия танцевали румбу.
В связи с карантином выходного дня проект "Танцы со звездами" отказался от зрителей в зале, с которыми раньше проходил каждый эфир.
Ранее "Телеграф" писал, что в прямом эфире этого вечера проект покинули Сергей Мельник и Аделина Дели. Пара набрала самую низкую оценку (91 балл). Максимальный балл - 100 - получили Санта Димопулос и Макс Леонов.