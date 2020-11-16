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«Танці з зірками»: кто покинул шоу за шаг до полуфинала

«Танці з зірками»: кто покинул шоу за шаг до полуфинала
07:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram

За выходные успело произойти множество неожиданного. Так, 15 ноября были оглашены участники, которые остаются в четвертьфинале славно известного шоу "Танці з зірками".

Совсем внезапно шоу покинула пара Сергея Мельника и Аделины Дели. За свои танцы пара получила 91 балл от жюри.

В четвертьфинале Мельник и Дели исполнили нежный контемп.

Во втором номере они вышли на паркет вместе с судьей Катериной Кухар. 

Вместе с Мельником под угрозой вылета из шоу оказалась певица Надежда Мейхер. Пары исполнили "танец за жизнь". Судьи решили, что лучшими на паркете были Надежда Мейхер и Кирилл Васюк и оставили их в шоу.

За место в финале в следующем эфире будут бороться Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук, а также Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

Читайте также в материале "Телеграф":  8 ноября проект "Танці з зірками" покинула пара Сергей Танчинец и Оля Цибульская.

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Все по теме:

Надежда Мейхер, Танцы со звездами, Сергей Мельник, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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