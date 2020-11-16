«Танці з зірками»: кто покинул шоу за шаг до полуфинала

За выходные успело произойти множество неожиданного. Так, 15 ноября были оглашены участники, которые остаются в четвертьфинале славно известного шоу "Танці з зірками".

Совсем внезапно шоу покинула пара Сергея Мельника и Аделины Дели. За свои танцы пара получила 91 балл от жюри.

В четвертьфинале Мельник и Дели исполнили нежный контемп.

Во втором номере они вышли на паркет вместе с судьей Катериной Кухар.

Вместе с Мельником под угрозой вылета из шоу оказалась певица Надежда Мейхер. Пары исполнили "танец за жизнь". Судьи решили, что лучшими на паркете были Надежда Мейхер и Кирилл Васюк и оставили их в шоу.

За место в финале в следующем эфире будут бороться Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук, а также Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

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