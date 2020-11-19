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Тина Кароль и Юрий Горбунов выйдут на паркет «Танцев со звездами»: как пройдет полуфинал шоу

Тина Кароль и Юрий Горбунов выйдут на паркет «Танцев со звездами»: как пройдет полуфинал шоу
12:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В воскресенье, 22 ноября, пройдет полуфинал шоу «Танцы со звездами», который в 2020 году снова стал женским. Юлия Санина, Надежда Мейхер и Санта Димопулос продолжат борьбу за главный кубок шоу.

Полуфинал «Танцев со звездами» запомнится зрителям очередным нововведением – на паркет вместе с парами выйдут ведущие шоу Тина Кароль и Юрий Горбунов. А так, как в 13 эфир прошли 3 пары, на помощь одной из них придет экс-участник этого сезона – певец Олег Винник.

«Такого вы еще не видели» - сообщает пост в Инстаграме.

Кто с кем будет танцевать пока неизвестно. Организаторы сообщили лишь какие танцы они исполнят: Тина станцует румбу, Юрий – квикстеп, а Олег – танго.

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Ведущими балкона в 13 выпуске станет уже упомянувший Олег Винник, и еще одна экс-участница этого сезона – ведущая Ольга Фреймут.

 
 
 
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Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

22 ноября станет известно, кто же сразится в заветном финале и станет победительницей – пантера, тигрица или кобра.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что в четвертьфинале шоу «Танцы со звездами» покинул Сергей Мельник.

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Все по теме:

Шоу, Танцы со звездами, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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