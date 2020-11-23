Танец с ведущими и поддержка близких: как прошел 13 прямой эфир "Танців з зірками"

В воскресенье, 22 ноября, прошел 13 прямой эфир развлекательного шоу страны "Танцы со звездами-2020". Как в последний раз трое звездных участниц Юлия Санина, Санта Димопулос и Надежда Мейхер выступили в этом выпуске, но итог оказался неожиданным.

Так, полуфинал телепроекта "Танцы со звездами" никто из пар-участниц не покинул, но по решению судей меньше всего баллов получили Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

На протяжении всего эфира полуфиналисток поддерживали их близкие: муж Юлии Саниной Вал, сын Санты Димопулос Тим и сын Надежды Мейхер Игорь.

Эфир начался эффектным танцем всех пар, в котором певицы продемонстрировали свое противостояние в образах трех стихий.

Первыми в полуфинале станцевали Санта Димопулос и Максим Леонов. Пара исполнила ча-ча-ча.

Юлия Санина и Дмитрий Жук выполнили венский вальс по мотивам Золушки.

Надежда Мейхер, Кирилл Васюк и Юрий Горбунов выбрали ритмичный квикстеп.

Вторым танцем Санты Димопулос стал сложный и динамичный танец европейской программы - шуточный квикстеп.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк исполнили пасодобль.

Юлия Санина, Дима Жук и Тина Кароль показали любовный треугольник в страстной румбе.

Третьим танцем Надежды Мейхер стал европейский фокстрот под хит Океана Эльзы - "Без бою".

Юлия Санина и Дмитрий Жук выбрали самбу.

Далее выступили Санта Димопулос, Максим Леонов и Олег Винник, которые исполнили танго.

Вернули на паркет Иракли Макацария и Яна Заец. Они показали феерическое фламенко.

За победу в шоу "Танцы со звездами-2020" 29 ноября в финале будут бороться сразу три пары. Не пропустите - все самое интересное на сайте "Телеграф"!

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