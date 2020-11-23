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Потап анонсировал выход нового сингла NK: названа дата

Потап анонсировал выход нового сингла NK: названа дата
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram Алексея Потапенко

На днях вышла премьера песни и первого клипа "Горит" певицы Нади Дорофеевой, сольный проект которой называется DOROFEEVA. Спродюсировал музыкальное видео артистки Потап и его экс-супруга и деловой партнер Ирина Горовая.

И вот 23 ноября украинский рэпер обратил внимание на готовящийся выход нового сингла певицы Насти Каменских, который будет называться Vibe ("Атмосфера"). Премьера песни состоится 27 ноября.

"Скоро у Насти Каменских выйдет очень красивая песня Vibe... Я жду не дождусь вашей реакции, девочек в особенности... в мире где все несется с такой бешеной скоростью, так не хватает баллад о любви и страсти, как вы считаете? NK-VIBE 27.11", - сообщил Потап на своей странице в Инстаграме.

 
 
 
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Ранее Каменских уже выкладывала короткие анонсы своего нового сингла.

 
 
 
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Напомним, что новая работа близкой подруги Каменских, Дорофеевой, хоть и возглавила первую строчку чарта Top 100 Ukraine, но также получила неоднозначную оценку и шквал критики пользователей YouTube и Инстаграма.

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Все по теме:

Песня, Настя Каменских, Потап, Vibe, НК.

Автор:

Телеграф
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