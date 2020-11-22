Новый хит Артура Пирожкова получил восторженные отзывы (видео)

Российский шоумен, телеведущий и певец Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, представил свой новый самоироничный клип, который понравился фанатам артиста.

Музыкальное видео, которое появилось на YouTube-канале исполнителя, называется "туДЫМ-сюДЫМ".

"Артур Пирожков врывается с новым танцевальным жарким хитом. Танцуй от любви под музыку нового трека. Повторяй новое движение из клипа "туДЫМ-сюДЫМ". Любовь окутает тебя как дым", - так описывается клип Артура Пирожкова.

В ролике артист предлагает несколько несложных движений, которые, возможно, скоро заполонят TikTok. За два дня "туДЫМ-сюДЫМ" набрал более миллиона просмотров.

Поклонники творчества Реввы положительно отозвались о его новой работе, о чем свидетельствуют комментарии, собранные ниже.

Напомним, что прошлогодний клип Александра Реввы "Алкоголичка" многих пользователей возмутил.