Олег Кензов и Жека Баянист выпустили юморной клип "Просто потеряйся" (видео)

В субботу, 21 ноября, состоялась премьера клипа Олега Кензова и Жеки Баяниста под названием "Просто потеряйся".

Видео, которое вышло достаточно комичным, появилось на YouTube-канале Кензова.

Режиссерами музыкального видео стали Махуренко Алексей и Пшец Дмитрий.

"Очень рад, что именно эту песню мы выпускаем совместно с Жекой Баянистом. Сейчас она в тему как никогда! Не теряйте друг друга!" - написал Олег Кензов в своем Инстаграме.

Поклонники остались очень довольны новым творением музыкантов.

Напомним, что не так давно бывшая супруга Олега Кензова обвинила его в домашнем насилии. Она утверждает, что музыкант поднимал на нее руку, а также бил ее сына.

На данный момент певец является завидным холостяком в украинском шоу-бизнесе.

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