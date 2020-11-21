Олег Кензов и Жека Баянист выпустили юморной клип "Просто потеряйся" (видео)

В субботу, 21 ноября, состоялась премьера клипа Олега Кензова и Жеки Баяниста под названием "Просто потеряйся".
Видео, которое вышло достаточно комичным, появилось на YouTube-канале Кензова.
Режиссерами музыкального видео стали Махуренко Алексей и Пшец Дмитрий.
"Очень рад, что именно эту песню мы выпускаем совместно с Жекой Баянистом. Сейчас она в тему как никогда! Не теряйте друг друга!" - написал Олег Кензов в своем Инстаграме.
Поклонники остались очень довольны новым творением музыкантов.
Напомним, что не так давно бывшая супруга Олега Кензова обвинила его в домашнем насилии. Она утверждает, что музыкант поднимал на нее руку, а также бил ее сына.
На данный момент певец является завидным холостяком в украинском шоу-бизнесе.
Ранее "Телеграф" сообщал о премьере клипа украинской певицы DOROFEEVA "Горит". Какие отзывы оставили фанаты начинающей сольной исполнительницы - смотрите здесь.