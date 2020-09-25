О них мечтают миллионы: топ-7 завидных холостяков Украины

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Возраст: 36 лет
Знак зодиака: Рак
Личный статус: холост
Алексей Гончарук - бывший премьер-министр Украины. Украинский юрист, адвокат, экс-заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Алексей Гончарук — самый молодой за всю историю глава украинского Кабмина.
Родился 7 июля 1984 года в в г. Городня Черниговской области. Окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. Помимо диплома магистра, имеется степень доктора философии.
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Алексей Гончарук — настоящий трудоголик и полностью посвящает себя работе.
Отсутствие у Алексея жены и детей послужило причиной слухов о его нетрадиционной ориентации. Однако правда это или нет мы не знаем.
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Возраст: 35 года
Знак зодиака: Дева
Личный статус: разведён. В прошлом был женат на Екатерине Кузьменко.
Дмитрий Дубилет - новый министр Кабинета министров. До этого украинский бизнесмен работал под предводительством своего отца в ПАО КБ «ПриватБанк».
Родился 27 мая 1985 года в Днепре. В 2006 году получил степень бакалавра на факультете международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. В 2011 году окончил Лондонскую бизнес-школу. Владеет несколькими языками.
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Дмитрий Дубилет негласно соревнуется за статус «самого цифрового» в Кабмине. Дмитрий Дубилет выражает уверенность в том, что может стать частью прорыва, которого все заждались.
В личных отношениях, как говорит сам Дубилет, он всегда «хороший полицейский».
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Возраст: 29 лет
Знак зодиака: Водолей
Личный статус: холост
Жан Венсанович Беленюк — депутат от «Слуги народа», чемпион мира и Европы по борьбе, заслуженный мастер спорта Украины и инструктор в ВСУ.
Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. Окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, где получил степень магистра психологии спорта. Также окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Управление бизнесом».
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В 2011 стал чемпионом Европы среди юниоров и взял бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди юниоров. В 2014 году Беленюк становится чемпионом Европы и берет бронзу на чемпионате мира. В 2016 году Жан Венсанович вновь становится чемпионом Европы. Помимо сражений на ринге, Беленюк активно принимает участие в жизни украинской армии, подготавливая бойцов к рукопашному бою.
По признанию Беленюка, его «больше привлекает содержание человека, чем внешний вид». «Я прагматичный человек и никогда никого не любил. Вообще я сомневаюсь в наличии этого чувства, по крайней мере у меня. Наверное, я просто не встретил ещё ту, от которой моё сердце билось бы быстрее», — сказал он в одном из интервью.
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Возраст: 32 года
Знак зодиака: Рак
Личный статус: холост
Богдан - украинский актер, а также ведущий программы ЖВЛ на 1+1. Многие о нем узнали уже после его победы в конкурсе красоты Mister Sea World в 2018 году.
Богдан Юсипчук родился 5 июля 1988 в Киеве. С 2008 по 2013 год Юсипчук учился в Национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в Киеве, выбрав специальность актера театра и кино.
Ещё во время учёбы актёр появляется в телевизионных сериалах и фильмах, среди которых “Практическая магия”, “Возвращение Мухтара”. Уже в 2011 году исполняет одну из ключевых ролей в фильме ужасов “Синевир 3D”, которая стала для него первой большой. После же его приглашают ещё в одну подобную ленту под названием “Тени незабытых предков”, которая выходит в широкий прокат на территории Украины в ноябре 2013 года.
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Богдан еще не был женат. Он признался, что еще слишком молод для брака. После 35 лет, заработав достаточно для того, чтобы уверенно стоять на ногах, он задумается о создании семьи.
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Возраст: 35 лет
Знак зодиака: Овен
Личный статус: холост
Иракли Макацария — главный герой реалити "Холостяк-6", участник шок "танцы со звездами" а также тренер проекта «Зважені та щасливі».
Родился 24 марта 1985 года в Батуми, последние 15 лет проживает в Тбилиси. Высшее образование получал в Тбилиси в Кавказской школе бизнеса по специальности маркетинг.
После участия в реалити "Холостяк", он продолжил строить карьеру на украинском ТВ.
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Если посмотреть фото Иракли в Instagram - спорт, горы, машины, сексуальный томный взгляд... Идеальный холостяк! Ни намека на какие-то личные отношения.
"Я не ищу идеальную девушку или идеальные чувства – такого в нашей жизни не бывает. Я просто ищу человека, который станет моим, и рядом с которым мне будет спокойно и комфортно" - говори Иракли.
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Возраст: 32 года
Знак зодиака: Лев
Личный статус: разведен
Олег Кензов - популярный украинский исполнитель, участник второго сезона украинской версии британского проекта «X-Factor».
Олег родился 19 Августа 1988 года в Украине в городе Полтава.С подачи родителей после выпуска из школы Кензов поступил в Полтавский педагогический университет, где осваивал профессию психолога.
Поворотным моментом в биографии звезды стало участие в украинской версии проекта «Х фактор». Во время отбора для 2 сезона программы парень поразил судей исполнением композиции «Я люблю тебя до слез». Стать победителем артисту не удалось, он занял только 2-е место. На этом творческий путь певца не закончился, ведь после выхода в финал шоу перед ним открылись двери многих музыкальных студий.
Олег Кензов душа компании, в любой ситуации он готов помочь, и всегда помогает близким людям.
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Личная жизнь исполнителя всегда являлась объектом повышенного внимания поклонниц. Олег - разведен и имеет дочь Эвелину.
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Возраст: 32 года
Знак зодиака: Дева
Личный статус: холост
Сергей Мельник - украинский футбольный защитник и телевизионная персона. В период 2014—2015 гг. снимался в пятом сезоне реалити-шоу «Холостяк» на украинском телеканале СТБ.
Родился 4 сентября 1988 года в Одессе. Окончил Украинскую государственную академию железнодорожного транспорта, факультет управления процессами перевозок. Является воспитанником футбольной школы «Спартак».
Широкую известность получил в 2015 году после того, как стал главным героем в пятом сезоне популярного реалити-шоу «Холостяк» на украинском телеканале СТБ.
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Сейчас Сергей Мельник в паре с Аделиной Дели стал участником 7-го сезона шоу «Танцы со звездами».