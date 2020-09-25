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О них мечтают миллионы: топ-7 завидных холостяков Украины
О них мечтают миллионы: топ-7 завидных холостяков Украины

О них мечтают миллионы: топ-7 завидных холостяков Украины

О них мечтают миллионы: топ-7 завидных холостяков Украины
12:19 Сегодня Телеграф
О них мечтают миллионы женщин по всей Украине. Они популярные, успешные, красивые, и в добавок холостые. Вашему вниманию семерка самых завидных женихов нашей страны.

Алексей Гончарук

 
 
 
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Публикация от Олексій Гончарук (@oleksiy_honcharuk)

Возраст: 36 лет

Знак зодиака: Рак

Личный статус: холост

Алексей Гончарук - бывший премьер-министр Украины. Украинский юрист, адвокат, экс-заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Алексей Гончарук — самый молодой за всю историю глава украинского Кабмина. 

Родился 7 июля 1984 года в в г. Городня Черниговской области. Окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. Помимо диплома магистра, имеется степень доктора философии. 

 
 
 
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Публикация от Олексій Гончарук (@oleksiy_honcharuk)

Алексей Гончарук — настоящий трудоголик и полностью посвящает себя работе. 

Отсутствие у Алексея жены и детей послужило причиной слухов о его нетрадиционной ориентации. Однако правда это или нет мы не знаем.

Дмитрий Дубилет

 
 
 
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Публикация от Dima Dubilet (@dubilet)

Возраст: 35 года

Знак зодиака: Дева

Личный статус: разведён. В прошлом был женат на Екатерине Кузьменко.

Дмитрий Дубилет - новый министр Кабинета министров. До этого украинский бизнесмен работал под предводительством своего отца в ПАО КБ «ПриватБанк».

Родился 27 мая 1985 года в Днепре. В 2006 году получил степень бакалавра на факультете международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. В 2011 году окончил Лондонскую бизнес-школу. Владеет несколькими языками. 

 
 
 
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Публикация от Dima Dubilet (@dubilet)

Дмитрий Дубилет негласно соревнуется за статус «самого цифрового» в Кабмине. Дмитрий Дубилет выражает уверенность в том, что может стать частью прорыва, которого все заждались.

В личных отношениях,  как говорит сам Дубилет, он всегда «хороший полицейский».

Жан Беленюк

 
 
 
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Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Возраст: 29 лет

Знак зодиака: Водолей

Личный статус: холост

Жан Венсанович Беленюк — депутат от «Слуги народа», чемпион мира и Европы по борьбе, заслуженный мастер спорта Украины и инструктор в ВСУ.

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. Окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, где получил степень магистра психологии спорта. Также окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «Управление бизнесом».

 
 
 
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Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

В 2011 стал чемпионом Европы среди юниоров и взял бронзу на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди юниоров. В 2014 году Беленюк становится чемпионом Европы и берет бронзу на чемпионате мира. В 2016 году Жан Венсанович вновь становится чемпионом Европы. Помимо сражений на ринге, Беленюк активно принимает участие в жизни украинской армии, подготавливая бойцов к рукопашному бою.

По признанию Беленюка, его «больше привлекает содержание человека, чем внешний вид». «Я прагматичный человек и никогда никого не любил. Вообще я сомневаюсь в наличии этого чувства, по крайней мере у меня. Наверное, я просто не встретил ещё ту, от которой моё сердце билось бы быстрее», — сказал он в одном из интервью.

Богдан Юсипчук

 
 
 
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Публикация от Юсипчук Богдан (@iusypchuk_bogdan)

Возраст: 32 года

Знак зодиака: Рак

Личный статус: холост

Богдан - украинский актер, а также ведущий программы ЖВЛ на 1+1. Многие о нем узнали уже после его победы в конкурсе красоты Mister Sea World в 2018 году.

Богдан Юсипчук родился 5 июля 1988 в Киеве. С 2008 по 2013 год Юсипчук учился в Национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в Киеве, выбрав специальность актера театра и кино.

Ещё во время учёбы актёр появляется в телевизионных сериалах и фильмах, среди которых “Практическая магия”, “Возвращение Мухтара”. Уже в 2011 году исполняет одну из ключевых ролей в фильме ужасов “Синевир 3D”, которая стала для него первой большой. После же его приглашают ещё в одну подобную ленту под названием “Тени незабытых предков”, которая выходит в широкий прокат на территории Украины в ноябре 2013 года.

 
 
 
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Публикация от Юсипчук Богдан (@iusypchuk_bogdan)

Богдан еще не был женат. Он признался, что еще слишком молод для брака. После 35 лет, заработав достаточно для того, чтобы уверенно стоять на ногах, он задумается о создании семьи.

Иракли Макацария

 
 
 
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Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Возраст: 35 лет

Знак зодиака: Овен

Личный статус: холост

Иракли Макацария — главный герой реалити "Холостяк-6", участник шок "танцы со звездами" а также тренер проекта «Зважені та щасливі».

Родился 24 марта 1985 года в Батуми, последние 15 лет проживает в Тбилиси. Высшее образование получал в Тбилиси в Кавказской школе бизнеса по специальности маркетинг. 

После участия в реалити "Холостяк", он продолжил строить карьеру на украинском ТВ. 

 
 
 
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Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Если посмотреть фото Иракли в Instagram - спорт, горы, машины, сексуальный томный взгляд... Идеальный холостяк! Ни намека на какие-то личные отношения. 

"Я не ищу идеальную девушку или идеальные чувства – такого в нашей жизни не бывает. Я просто ищу человека, который станет моим, и рядом с которым мне будет спокойно и комфортно" - говори Иракли.

Олег Кензов

 
 
 
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Публикация от Олег Кензов (@okenzov_official)

Возраст: 32 года

Знак зодиака: Лев

Личный статус: разведен

Олег Кензов - популярный украинский исполнитель, участник второго сезона украинской версии британского проекта «X-Factor».

Олег родился 19 Августа 1988 года в Украине в городе Полтава.С подачи родителей после выпуска из школы Кензов поступил в Полтавский педагогический университет, где осваивал профессию психолога.

Поворотным моментом в биографии звезды стало участие в украинской версии проекта «Х фактор». Во время отбора для 2 сезона программы парень поразил судей исполнением композиции «Я люблю тебя до слез». Стать победителем артисту не удалось, он занял только 2-е место. На этом творческий путь певца не закончился, ведь после выхода в финал шоу перед ним открылись двери многих музыкальных студий.

Олег Кензов душа компании, в любой ситуации он готов помочь, и всегда помогает близким людям.

 
 
 
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Публикация от Олег Кензов (@okenzov_official)

Личная жизнь исполнителя всегда являлась объектом повышенного внимания поклонниц. Олег - разведен и имеет дочь Эвелину.

Сергей Мельник

 
 
 
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Публикация от Сергей Мельник (@sergeimelnik)

Возраст: 32 года

Знак зодиака: Дева

Личный статус: холост

Сергей Мельник - украинский футбольный защитник и телевизионная персона. В период 2014—2015 гг. снимался в пятом сезоне реалити-шоу «Холостяк» на украинском телеканале СТБ.

Родился 4 сентября 1988 года в Одессе. Окончил Украинскую государственную академию железнодорожного транспорта, факультет управления процессами перевозок. Является воспитанником футбольной школы «Спартак».

Широкую известность получил в 2015 году после того, как стал главным героем в пятом сезоне популярного реалити-шоу «Холостяк» на украинском телеканале СТБ.

 
 
 
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Публикация от Сергей Мельник (@sergeimelnik)

Сейчас Сергей Мельник в паре с Аделиной Дели стал участником 7-го сезона шоу «Танцы со звездами».

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Все по теме:

Холостяк, Сергей Мельник, Олег Кензов, Алексей Гончарук, Жан Беленюк, Иракли Макацария, Дмитрий Дубилет, Богдан Юсипчук.

Автор:

Телеграф
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