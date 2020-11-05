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Бывшая жена Олега Кензова обвинила его в домашнем насилии: подробности скандала

Бывшая жена Олега Кензова обвинила его в домашнем насилии: подробности скандала
Обновлено 09:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Экс-супруга украинского певца Олега Кензова DJ Madonna(Наталья Ярмоленко) шокировала заявлением, что была подвергнута домашнему насилию со стороны исполнителя. Несколько лет Олег избивал ее и поднимал руку на ее сына. Об этом Наталья рассказала в интервью программе «Зірковий шлях».

DJ Madonna сообщила, что после того, как начала получать сообщения от других девушек артиста, которые также пострадали от него, она решилась раскрыть правду.

«Это тварь. Его должны знать с его истинным лицом» - заявила Наталья.

DJ Madonna рассказала, что Олег всегда был очень ревнивым, и ему нужно было всегда доказывать свою любовь и преданность. Все случаи избиения были на почве того, что Кензов подозревал Наталью в изменах.

 
 
 
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Публикация от Madonna (@_dj__madonna)

 

На вопрос, почему же Ярмоленко не снимала побои, она сказала, что стеснялась. Однако каждый раз женщина прощала артиста, и продолжала жить с ним вместе. Такое продолжалось три года, до 2018 года, когда Кензов сам не решил расстаться с ней.

 
 
 
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Публикация от Madonna (@_dj__madonna)

 

Журналисты программы решили связаться с Олегом напрямую, дабы узнать его сторону и попросили прокомментировать столь скандальное заявление экс-жены. Артист был в принципе не удивлен, и заверил, что все это ложь.

«Вранье, абсолютное вранье. Я ни разу не слышал, чтобы чья-то бывшая жена что-то говорила хорошее о мужчине, который ее покинул. Это злость. Потому что я ушел от нее и не умер» – прокомментировал Кензов.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Лондонский суд признал Джонни Деппа виновным в 12 из 14 случаев насилия над актрисой Эмбер Херд.

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Скандал, Певец, Олег Кензов.

Автор:

Телеграф
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