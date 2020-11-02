Скачать
Понедельник, 02.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
КСУ внезапно решил провести закрытое заседание по рынку земли
КСУ внезапно решил провести закрытое заседание по рынку земли
Трехлетняя девочка провела под завалами в Турции 65 часов и выжила (фото и видео)
Трехлетняя девочка провела под завалами в Турции 65 часов и выжила (фото и видео)
Врач рассказал, какие препараты категорически нельзя принимать больным коронавирусом
Врач рассказал, какие препараты нельзя принимать больным коронавирусом
В Киеве наказали виновника аварии под Киевом, в которой погибла семья с детьми
В Киеве наказали виновника аварии под Киевом, в которой погибла семья с детьми

Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun в деле об избиении Эмбер Херд

Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun в деле об избиении Эмбер Херд
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

2 ноября состоялся суд по делу Джонни Деппа против британского таблоида The Sun, который обвинил актера в избиении актрисы Эмбер Херд.

Верховный суд Лондона постановил, что статья, вышедшая в 2018 году на страницах издания, в которой было сказано, что Джонни Депп избивал свою экс-жену Эмбер Херд, является правдивой.

Суд решил, что 12 из 14 случаев избиения, о которых сообщила Эмбер Херд, соответствуют действительности, и теперь Джонни Депп должен компенсировать судебные издержки в миллионы фунтов стерлингов и немалые возмещения в пользу таблоида The Sun.

Адвокат Деппа не согласен с решением, отметив, что судья полагается лишь на показания Эмбер Херд и, соответственно, игнорирует массу контрдоказательств со стороны других неоспоримых свидетелей и массива документальных свидетельств, которые полностью опровергают эти обвинения.

К примеру, рабочие комплекса, в котором проживали Эмбер и Джонни, рассказали, что очень часто «следы насилия» на актрисе появлялись тогда, когда Деппа и вовсе не было в городе, зато Илон Маск часто захаживал к актрисе.

Когда же это уже кончится: Эмбер Херд подала новый иск на Джонни Деппа

Также, «Телеграф» писал, что и экс-супруги Деппа, Вайнона Райдер и Ванесса Паради, также стали на защиту актера, заявив, что все обвинения ложные.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Суд, Джонни Депп, Актер, Эмбер Херд.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывшего охранника Яроша избили в российской колонии
02 Врач рассказал, какие препараты категорически нельзя принимать больным коронавирусом
03 "На полу спали две медсестрички": в сети рассказали, в каких условиях лечат украинцев от коронавируса
04 В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ
05 Не находит себе места: назван главный страх Путина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Притула рассказал, как президентство изменило Зеленского
Притула рассказал, как президентство изменило Зеленского
Огромное пламя и клубы черного дыма: в Москве вспыхнул сильный пожар (видео)
Огромное пламя и клубы черного дыма: в Москве вспыхнул сильный пожар (видео)
Притула проговорился об «интересных предложениях» от Ермака и Зеленского
Притула проговорился об «интересных предложениях» от Ермака и Зеленского
Умер известный украинский актер, сыгравший в фильме &quot;В бой идут одни старики&quot;
Умер известный украинский актер, сыгравший в фильме "В бой идут одни старики"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь