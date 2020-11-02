Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun в деле об избиении Эмбер Херд

2 ноября состоялся суд по делу Джонни Деппа против британского таблоида The Sun, который обвинил актера в избиении актрисы Эмбер Херд.

Верховный суд Лондона постановил, что статья, вышедшая в 2018 году на страницах издания, в которой было сказано, что Джонни Депп избивал свою экс-жену Эмбер Херд, является правдивой.

Суд решил, что 12 из 14 случаев избиения, о которых сообщила Эмбер Херд, соответствуют действительности, и теперь Джонни Депп должен компенсировать судебные издержки в миллионы фунтов стерлингов и немалые возмещения в пользу таблоида The Sun.

Адвокат Деппа не согласен с решением, отметив, что судья полагается лишь на показания Эмбер Херд и, соответственно, игнорирует массу контрдоказательств со стороны других неоспоримых свидетелей и массива документальных свидетельств, которые полностью опровергают эти обвинения.

К примеру, рабочие комплекса, в котором проживали Эмбер и Джонни, рассказали, что очень часто «следы насилия» на актрисе появлялись тогда, когда Деппа и вовсе не было в городе, зато Илон Маск часто захаживал к актрисе.

Также, «Телеграф» писал, что и экс-супруги Деппа, Вайнона Райдер и Ванесса Паради, также стали на защиту актера, заявив, что все обвинения ложные.