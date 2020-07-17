"Ничего общего": Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в суде по делу Джонни Деппа

Экс-подруги голливудского актера Джонни Деппа выступили в суде по делу его иска к издателю британской газеты Sun за клевету.

Ванесса Паради и Вайнона Райдер вчера, 16 июля, стали на защиту своего экс-бойфренда Джонни Деппа в Высоком суде Лондона, где рассматривалось дело актера.

Обе девушки заявили, что Джонни Деп никогда не совершал и не пытался совершать насилие по отношению к ним. Он всегда был добр к актрисам и защищал их.

Ванесса Паради, наверное, лучше из всех девушек знает актера, ведь прожила с ним 14 лет и родила ему двоих детей. Актриса заявляет, что обвинения Эмбер Херд лживые и не имеют ничего общего с "настоящим Джонни".

"Меня очень расстраивает, что люди продолжают верить в это, ведь Джонни помог и помогает многим как в личной, так и в профессиональной жизни. А все потому, что он добрый и щедрый. А эти лживые заявления действительно удручают, а также наносят ущерб его карьере", — заявляет Паради.

Вайнона Райдер была помолвлена с Деппом в начале 1990-х годов. Актриса тоже не может поверить в правдивость заявлений Херд. В ее голове не могут уложиться эти обвинения.

"Из моего опыта с Джонни, я не могу поверить, что такие ужасные обвинения являются правдой. ТОт жестокий человек. которого описывает Херд, является самым далеким от того Джонни, которого я знала и любила", - сказала Райдер .

"Я знаю его только как действительно хорошего человека - любящего, заботливого парня, который так сильно защищал меня и людей, которых он любит. Рядом с ним я всегда чувствовала себя в безопасности с ним", — добавила Райдер.